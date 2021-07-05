Чим небезпечні дешеві сонцезахисні окуляри і які краще купувати – поради офтальмолога

Зараз в тренді, крім класичних темних, яскраві окуляри від сонця. Офтальмологи радять вибирати окуляри коричневі і сірі. А щоб вони прослужили довше, зберігати їх у футлярі

Чим небезпечні дешеві окуляри / Фото: Unsplash

Помаранчеві, жовті або темні. Сонцезахисні окуляри – це не просто стильний аксесуар. Вони потрібні, щоб захистити наші очі. Однак не всі вони однаково хороші. Деякі окуляри можуть нашкодити зору. Тому як вибрати сонцезахисні окуляри, не зіпсувати собі зір і бути завжди в тренді – дізнаєтеся далі в матеріалі.

Чим небезпечні дешеві окуляри

Різних форм і відтінків. Киянин Павло хоче на базарі купити собі сонцезахисні окуляри. На вибір більш ніж півсотні. Продавщиця Світлана товар свій вихваляє. Ще, каже, ціни бюджетні 150-200 гривень. Павло довго не вагається – вибирає класичні окуляри і купує дешеві.

Продавщиця окуляри за 140 гривень кладе в пакет. Футляр – за окремі гроші. "Сьогодні" запропонували Павлу експеримент: перевірити, наскільки такі окуляри корисно для очей.

Поради офтальмолога, як правильно вибирати сонцезахисні окуляри

Офтальмолог Вікторія Ратушнюк перевірила дешеві окуляри Павла і помітила, що вони скриплять, вушко відкривається з великими труднощами, а поруч ще й шурупи досить великі.

Розглядаючи сонцезахисні окуляри, офтальмолог зауважує, що оптична зона в плямах і подряпана. А під час носіння сонячні промені сліплять очі, що може зіпсувати зір.

Такі окуляри можуть бути травматичними і згубними для сітківки ока, вони можуть приводити до опіку сітківки, якщо дивитися на сонце якийсь час, то людина може повністю втратити зір, – зазначила лікар.

Як правильно вибирати сонцезахисні окуляри / Фото: Сьогодні

Головне при виборі окулярів, кажуть лікарі, звертати увагу на наявність ультрафіолетового фільтра.

У магазинах з дорогими аксесуарами рівень захисту перевіряють на тестері: коли підводиться лінза, то тестер показує ступінь захисту. УВ 400 – це оптичний стандарт. Це те, на що потрібно орієнтуватися і що означає, що окуляри мають високий ступінь захисту від сонця.

Як вибрати окуляри, щоб бути в тренді

Адміністратор магазину окулярів Ольга Буряк каже, що якщо брови відкриті, вилиці не перекрито, в цілому за розміром виглядає органічно і не виходять за рамки вашого обличчя, тоді все підібрано правильно.

Зараз в тренді, крім класичних темних, кажуть в магазині, яскраві – жовті, помаранчеві і зелені. Популярні і моделі в стилі сімдесятих.

Офтальмологи все ж радять вибирати окуляри коричневі і сірі. А щоб вони прослужили довше, зберігати їх у футлярі.

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