Зірку серіалу Школа обікрали в поїзді. Із закритого купе винесли 7 тис. грн і картки

Співачка і акторка Анна Трінчер вирушила на концерт до Хмельницькиого, але в дорозі стався неприємний інцидент. У їхнє купе пробрався злодій і викрав гроші

Анну Трінчер обікрали Фото: instagram.com/annatrincher_official

Зірка українського серіалу "Школа" Анна Трінчер, яка восени презентувала кліп "Малинове волосся", записала "щасливий" ролик після того, як її поїздка до Хмельницького завершилася крадіжкою. Вночі в купе Анни і її директора проник злодій і викрав 7000 гривень і дві банківські картки.

Про це співачка розповіла в Instastories. За словами Анни, купе вони закрили на замок зсередини. Тому як такої можливості зайти всередину без злому або ключа не було.

"Ми спали у своєму купе, на замку, який відкрили з зовнішньої частини. Дуже дякую хочу сказати Укрзалізниці, яка наймає таких класних співробітників провідників, які домовляються з підставними людьми, дають їм ключі від купе, і ті крадуть гроші", – сказала артистка.

Анна Трінчер зазначила, що камер там немає, тому вони не змогли з'ясувати, хто це зробив.

"З таким же успіхом можна вбити людину і ніхто не здогадається, хто це зробив", – додала Анна.

Анну Трінчер обікрали в поїзді Відео: instagram.com/annatrincher_official

Артистка також показала на відео їхнє купе.

Анну Трінчер обікрали в купе Відео: instagram.com/annatrincher_official

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