Зірку серіалу Школа обікрали в поїзді. Із закритого купе винесли 7 тис. грн і картки
Співачка і акторка Анна Трінчер вирушила на концерт до Хмельницькиого, але в дорозі стався неприємний інцидент. У їхнє купе пробрався злодій і викрав гроші
Зірка українського серіалу "Школа" Анна Трінчер, яка восени презентувала кліп "Малинове волосся", записала "щасливий" ролик після того, як її поїздка до Хмельницького завершилася крадіжкою. Вночі в купе Анни і її директора проник злодій і викрав 7000 гривень і дві банківські картки.
Про це співачка розповіла в Instastories. За словами Анни, купе вони закрили на замок зсередини. Тому як такої можливості зайти всередину без злому або ключа не було.
"Ми спали у своєму купе, на замку, який відкрили з зовнішньої частини. Дуже дякую хочу сказати Укрзалізниці, яка наймає таких класних співробітників провідників, які домовляються з підставними людьми, дають їм ключі від купе, і ті крадуть гроші", – сказала артистка.
Анна Трінчер зазначила, що камер там немає, тому вони не змогли з'ясувати, хто це зробив.
"З таким же успіхом можна вбити людину і ніхто не здогадається, хто це зробив", – додала Анна.
Артистка також показала на відео їхнє купе.
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