Зірку Діамантової руки госпіталізували з інсультом – ЗМІ

За даними російських ЗМІ, акторка Світлана Світлична зараз знаходиться в одній з московських лікарень

Зірку фільму "Діамантова рука" Світлану Світличну госпіталізували з підозрою на інсульт. Про це повідомляє Starhit з посиланням на власні джерела в медичній установі.

За даними видання, російська акторка зараз знаходиться в одній з московських лікарень.

"Світлана знаходиться в столичній лікарні імені Юдіна. Артистку доставили в клініку з підозрою на інсульт", – сказано в повідомленні.

Світлана Світлична у фільмі "Діамантова рука" Фото: kino-teatr.ru

При цьому близький друг Світличної актор Іван Миколаїв про госпіталізацію нічого не знає.

"Виглядає вона добре. А здоров'я, самі розумієте, в 80 років вже не може бути хорошим. Зараз буду дзвонити її рідним, дізнаюсь про її самопочутті", – прокоментував актор новина про госпіталізацію.

Варто зазначити, що в листопаді минулого року новина про госпіталізацію акторки вже з'являлася в ЗМІ. Тоді актрорка все спростувала, заявивши, що в лікарні вона проходить планове обстеження.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися