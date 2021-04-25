Карнавал і креатив: "Квартал 95" посміявся над акцією на підтримку Стерненка
У пісні про основні події останніх місяців згадали також Коломойського, Порошенка і відозву Рабіновича і ОПЗЖ в Раді
На концерті студії "Квартал 95", якою раніше керував президент Володимир Зеленський, висміяли акцію проти арешту одеського активіста Сергія Стерненка, під час якої були розмальовані стіни і двері Офісу президента, назвавши її "карнавалом" і "роботою для креативних людей".
Відео з останнього концерту опубліковано на YouTube-каналі "Кварталу".
Протести під ОП згадали в одній з пісень з підбіркою головних, на думку квартальників, подій року.
"В цей час у центрі мирний йшов карнавал. Один... гаранту офіс розмалював, інший... працював над дизайном дверей – завжди знайдуть роботу для креативних людей", – співали артисти.
У цей час на задньому плані показували картинки розмальованих стін і дверей ОПУ.
Крім розмальованого Офісу і коронавірусних обмежень у пісні пригадали олігархові Ігорю Коломойському роботу його гірськолижного курорту "Буковель" у карантин, а Верховну Раду назвали "шапіто", показавши кадри з Вадимом Рабіновичем і представниками ОПЗЖ на трибуні.
Вакцинацію від COVID-19 згадали побіжно і без критики, показавши як вакцинували главу держави. При цьому не знехтували можливістю вколоти п'ятого президента Петра Порошенка за його висловлювання про ввезені в країну вакцину.
Також у пісні покритикували погані дороги, супроводивши слова вражаючими картинками.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше