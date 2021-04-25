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Карнавал і креатив: "Квартал 95" посміявся над акцією на підтримку Стерненка

Сьогодні, 01:58

У пісні про основні події останніх місяців згадали також Коломойського, Порошенка і відозву Рабіновича і ОПЗЖ в Раді

На концерті студії "Квартал 95", якою раніше керував президент Володимир Зеленський, висміяли акцію проти арешту одеського активіста Сергія Стерненка, під час якої були розмальовані стіни і двері Офісу президента, назвавши її "карнавалом" і "роботою для креативних людей".

Відео з останнього концерту опубліковано на YouTube-каналі "Кварталу".

Протести під ОП згадали в одній з пісень з підбіркою головних, на думку квартальників, подій року.

"В цей час у центрі мирний йшов карнавал. Один... гаранту офіс розмалював, інший... працював над дизайном дверей – завжди знайдуть роботу для креативних людей", – співали артисти.

У цей час на задньому плані показували картинки розмальованих стін і дверей ОПУ.

Крім розмальованого Офісу і коронавірусних обмежень у пісні пригадали олігархові Ігорю Коломойському роботу його гірськолижного курорту "Буковель" у карантин, а Верховну Раду назвали "шапіто", показавши кадри з Вадимом Рабіновичем і представниками ОПЗЖ на трибуні.

Вакцинацію від COVID-19 згадали побіжно і без критики, показавши як вакцинували главу держави. При цьому не знехтували можливістю вколоти п'ятого президента Петра Порошенка за його висловлювання про ввезені в країну вакцину.

Також у пісні покритикували погані дороги, супроводивши слова вражаючими картинками.

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