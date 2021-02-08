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Юрій Ткач про дружбу з Володимиром Зеленським: "Звертаюся до нього на Ви, це ж наш президент"

Сьогодні, 13:40

Юрій розповів, чи спілкується з Володимиром Зеленським після того, як він став президентом України

Український актор, учасник "Кварталу 95" Юрій Ткач відверто розповів, які в нього стосунки з президентом України Володимиром Зеленським, у дружини якого нещодавно був день народження.

Саме Володимир Зеленський колись запросив Юрія до команди "Кварталу". В інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" Ткач розповів, чи спілкується із Зеленським після його обрання президентом України, чому тепер він звертається до Володимира на Ви і чи правда, що іноді Зеленський приїжджає на репетиції "Кварталу 95", щоб проконтролювати процес.

"На жаль, посада президента не передбачає приходити і редагувати якийсь матеріал у "Кварталі". Президент передав абсолютно всі повноваження, став главою держави, а в "Кварталі" зараз зовсім інші директори. У нас немає такого: "Алло, Володимире Олександровичу, як ви там, що ви там?" – коментує Ткач.

Юрій Ткач і Володимир Зеленський
Юрій Ткач і Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua, instagram.com/yuriy_tkach

На запитання ведучої, чому Юрій, який раніше дружив з Володимиром Зеленським, тепер звертається до нього на Ви, артист відповів:

"Звертаюся на Ви, звичайно ж. Це мій президент, наш президент. Це дуже почесна посада".

Раніше ми розповідали історію кохання Володимира і Олени Зеленських.

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Володимир Зеленський Юрій Ткач Квартал 95
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