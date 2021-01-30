Як живеться з тещею. Українські зірки поділилися своїм досвідом

Зірки розповіли, як їм живеться з мамами других половинок

Хто не чув жарти про зятя і тещі? Існує думка, що між між зятем і тещею найчастіше погані стосунки. Як уживалися зірки з мамами своїх других половинок дізнавалися журналісти програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Антін Мухарський

Антін Мухарський

Був досвід спільного проживання з тещею у ведучого Антіна Мухарського. Це було в 90-х роках. Антін не нудьгує за тими часами. Але зазначив, що з мамою першої дружини ведучому вдавалося знайти спільну мову.

Арсен Мірзоян

Арсен Мірзоян Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Про стосунки з Ніною Матвієнко, мамою своєї дружини Тоні, Арсен Мірзоян говорить з ніжністю і повагою. Свою тещу співак називає дуже мудрою і світлої жінкою.

"З розумінням ставиться до наших ненормованих робочих графіків, а також до нічної роботи. Стосунки у нас складаються хороші. З нею в принципі дуже легко знайти спільну мову ", – розповів Арсен Мірзоян.

Мохаммад Захур

Камалія з чоловіком Мохаммадом Захуром Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Спільну мову з тещею знайшов і чоловік співачки Камалії мільйонер Мохаммад Захур. Він зазначив, що вже багато років вони живуть в гармонії.

Євген Кошовий

Фото: прес-служба

Живе разом з тещею і гуморист Євген Кошовий. Тещу він називає другом. Євген зазначив, що мамі дружини може зателефонувати в будь-який час

Більшої історій зірок дивіться у сюжеті програми "Зірковий шлях":

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