У Versace та діамантах: Нікі Мінаж вперше показала свою дитину (фото)

Співачка народила первістка минулої осені

Нікі Мінаж вперше стала мамою у вересні 2020 року і тільки зараз виконавиця вперше показала свого сина на фото – дивіться, як виглядає дитина Нікі Мінаж.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала серію знімків, на яких її малюк зображений в дитячій колясці. На ньому різні наряди від дорогих брендів, таких як Versace і Fendi, а також коштовні прикраси.

Син Нікі Мінаж

Фото: instagram.com/nickiminaj

Син Нікі Мінаж

Фото: instagram.com/nickiminaj

Нагадаємо, що Нікі Мінаж народила первістка від свого 42-річного чоловіка Кеннета Петті, за якого вона вийшла заміж в минулому році. Зазначимо, що Кеннет раніше був засуджений за ненавмисне вбивство і числиться як сексуальний злочинець.

Нікі Мінаж і Кеннет Петті Фото: instagram.com/nickiminaj

Раніше ми також писали, що Нікі Мінаж заявила про бажання піти зі сцени .

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