У Мережі захейтили новий кліп Регіни Тодоренко: "Тепер нас чекає тільки такий шлак на естраді"

Регіна Тодоренко представила нові трек і кліп. У Мережі не всі оцінили нову роботу телеведучої

Новий кліп Регіни Тодоренко розкритикували в Мережі Фото: Скріншот з YouTube

Колись Регіна Тодоренко співала в популярній групі REAL O, але потім обрала кар'єру телеведучої. Але при цьому вона не відмовляється від своєї мрії бути співачкою. Регіна випустила кліп на свою нову пісню "Ромчик". У Мережі нову відеороботу і трек шанувальники прийняли неоднозначно.

"Збулася ще одна моя мрія – випустити крутий кліп, який залетить в тренди. Вийшло. Кліп # Ромчик – це великий ризик, адже ніколи не знаєш напевно, яким буде результат, скільки буде переглянути, як сприймуть люди, чи повернуться вкладені кошти", – написала телеведуча у Instagram.

У новому кліпі співачка влаштувала гарячі африканські танці в купальнику, "побувала" в різних країнах і поцілувалася з блондином.

Хоч відео і потрапило в тренди YouTube, але ось більшість шанувальників не оцінили нову роботу Регіни.

Деякі зазначили, що пісня – це набір слів, інші вважають, що і пісня, і кліп – веселі й запальні.

"Кліп красивий, робота соковита, але текст – початкова школа"

"Судячи з МУЗ ТВ, то тепер нас чекає тільки такий шлак на естраді"

"Подужав одну хвилину, кров з вух. Регіна талановита і голос є, але не розумію навіщо вона це робить?"

"Зачекавши, як лисиця поки хвиля хейту спаде, і виповзла з новим шлаком"

Варто зазначити, Регіну часто критикують в соцмережах. Не так давно один з її роликів назвали дуже вульгарним . Тоді вона з'явилася в новому образі – платинової блондинки з прямим волоссям до плечей. Телеведуча доповнила образ вечірнім макіяжем з яскраво-червоною помадою на губах. Регіна вирішила покривлятися, а потім облизала губи.

Не оцінили підписники і одне з перевтілень телеведучої. Вона постала з ніжно-рожевими волоссям . Багато хто вважає, що такий образ старить Регіну.

Раніше ми розповідали, що Влад Топалов зворушливо привітав Регіну з днем народження.

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