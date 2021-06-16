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В Сети захейтили новый клип Регины Тодоренко: "Теперь нас ждет только такой шлак на эстраде"

Сегодня, 18:36

Регина Тодоренко представила новые трек и клип. В Сети не все оценили новую работу телеведущей

Новый клип Регины Тодоренко раскритиковали в Сети
Новый клип Регины Тодоренко раскритиковали в Сети
Фото: Скриншот из YouTube

Когда-то Регина Тодоренко пела в популярной группе REAL O, но потом выбрала карьеру телеведущей. Но при этом она не отказывается от своей мечты быть певицей. Регина выпустила клип на свою новую песню "Ромчик". В Сети новую видеоработу и трек поклонники приняли неоднозначно.

"Сбылась еще одна моя мечта – выпустить крутой клип, который залетит в тренды. Получилось. Клип #Ромчик – это большой риск, ведь никогда не знаешь наверняка, каким будет результат, сколько будет просмотров, как воспримут люди, вернутся ли вложенные средства", – написала телеведущая в Instagram.

В новом клипе певица устроила горячие африканские танцы в купальнике, "побывала" в разных странах и поцеловалась с блондином

Хоть видео и попало в тренды YouTube, но вот большинство поклонников не оценили новую работу Регины.

Некоторые отметили, что песня — это набор слов, другие считают, что и песня, и клип — веселые и зажигательные.

  • "Клип красивый, работа сочная, но текст – начальная школа"
  • "Судя по МУЗ ТВ, то теперь нас ждет только такой шлак на эстраде"
  • "Осилила одну минуту, кровь из ушей. Регина талантливая и голос есть, но не понимаю зачем она это делает?"
  • "Выждала, как лисица пока волна хейта спадет, и выползла с новым шлаком"

Стоит отметить, Регину часто критикуют в соцсетях. Не так давно один из ее роликов назвали очень пошлым. Тогда она появилась в новом образе – платиновой блондинки с прямыми волосами по плечи. Телеведущая дополнила образ вечерним макияжем с ярко-красной помадой на губах. На видео Регина решила немного покривляться, а потом облизала губы.

Не оценили подписчики и одно из перевоплощений телеведущей. Она предстала с нежно-розовыми волосами. Многие посчитали, что такой образ старит Регину.

Ранее мы рассказывали, что Влад Топалов трогательно поздравил Регину с днем рождения.

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