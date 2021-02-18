Три інсульти і серцевий напад: відома співачка розповіла про боротьбу з наркозалежністю
У 2018 році Демі Ловато госпіталізували з передозуванням
Відома американська співачка Демі Ловато, яка розлучилася з нареченим, зізналася, що пережила три інсульти і серцевий напад після передозування наркотиками в 2018 році й була "на волосині від смерті".
Про це Демі вирішила розповісти в своєму новому документальному фільмі "Демі Ловато: танці з дияволом".
"Мої лікарі сказали, що у мене було ще п'ять-десять хвилин", – каже героїня в трейлері фільму.
Ловато також розповіла журналістам, що досі страждає від пошкодження мозку. У артистки проблеми із зором, через які вона не може нормально читати і керувати автомобілем.
"Я прожила багато життів, як кішка. Тепер живу дев'яте", – поділилася Демі.
Нагадаємо, Ловато була доставлена в лікарню з передозуванням наркотиками в липні 2018 року після того, як її знайшли непритомну в своєму будинку в Лос-Анджелесі.
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