Притула заявив, що Go_A могли піднятися вище в турнірній таблиці, якби не "холодний душ" деяких країн

Сергій Притула прокоментував виступ Go_A на "Євробаченні-2021". Він вважає, що оцінки деяких країн завадили Україні посісти більш високе місце в турнірній таблиці

Фото: eurovision.tv, instagram.com/eurovision.ua

Сергій Притула відреагував на виступ гурту Go_A на "Євробаченні-2021". На його думку, етно-фолк-гурт" не загубиться в джунглях українського шоу-бізнесу ".

У себе в Facebook телеведучий привітав Go_A з п'ятим місце на міжнародному конкурсі.

"Це був дуже гідний виступ. І п'яте місце – це, безумовно, успіх! Чи могли ми вчора виграти? Не факт. Могли бути ще вище в турнірній таблиці? Так!" – написав Сергій Притула.

Сергій Притула та Go_A Фото: Facebook-сторінка Сергія Притули

За його словами, Україна могла бути ще вище в турнірній таблиці, якби не оцінки деяких країн.

"Проте судді з різних країн влаштували нам "холодний душ", поставивши вище нас у рейтингу, приміром, Болгарію. Наспіваєте її пісню без попереднього перегляду в ютубчику? І навіть Росію. Пінг-понг 12 балами, які влаштували між собою Молдова та Болгарія, залишив неприємний післясмак. Це не fair play, друзі. Можливо, це якось пов'язано з одним російським продюсером болгарського походження, який готував Молдову до конкурсу?" – поділився думкою телеведучий.

Go_A у фіналі Євробачення-2021 Фото: eurovision.tv

Але він зазначив, що українську групу підтримали глядачі.

"І наш "Шум" відгукнувся у серцях глядачів УСІХ без винятку країн. Всі 38 країн дали нам бали від глядачів! 267 балів і друге місце. Більше взяли тільки італійці", – написав Притула.

Також телеведучий подякував за першу в історії виступів України на "Євробаченні" пісню, виконану повністю українською. Він побажав Go_A "шуміти ще багато років".

Раніше ми розповідали, що виступ Go_A потрапив на перше місце в трендах YouTube. Також фронтмен гурту Måneskin, який переміг на "Євробаченні-2021", сказав, що пісня Go_A його найулюбленіша на конкурсі в цьому році.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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