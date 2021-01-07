Названа причина розлучення Кім Кардаш'ян з чоловіком. Каньє Вест гей?

У Мережі з'явилися нові чутки

Поки Каньє Вест і Кім Кардаш'ян ніяк не коментують своє розлучення , в Мережі продовжують з'являтися нові чутки. На цей раз причиною розлучення назвали зраду Каньє Уеста з блогером, співаком і власником бренду косметики Джеффрі Старом.

Про це заговорила популярний тіктокер Ава Луїза. Саме на її сторінці з'явилося відео, на якому вона розповідає, що поки ще чоловік Кім Кардаш'ян переспав з Джеффрі Старом. Вона зазначила, що не може розкрити джерело цієї інформації.

"Я не можу сказати хто. Потім він подасть на мене в суд. Натякаю, що зрада – це одна з причин, чому Каньє тепер настільки релігійний. Це його ненависть до самого себе ", – заявила дівчина.

Каньє ці чутки ніяк не коментує, а ось Джеффрі Стар вирішив підігріти інтерес до всієї це ситуації. В Twitter він заявив, що зібрався на недільну службу до церкви, натякаючи на релігійні заходи за участю Веста.

Варто зазначити, що коли-то в ЗМІ вже ходили чутки про нетрадиційну орієнтацію Каньє. Говорили, що з Кардаш'ян у них фіктивний шлюб, а насправді репер зустрічається з креативним директором Burberry – Рікардо Тиші.

Чутки про нетрадиційну орієнтацію Каньє Уест Фото: Telegram-канал Тільки нікому

Каньє Уест з Рікардо Тиші Фото: Telegram-канал Тільки нікому

Каньє Уест з Рікардо Тиші Фото: Telegram-канал Тільки нікому

Раніше ми пригадали найгучніші скандали Каньє Веста.

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