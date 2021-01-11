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Каньє Вест переїде до Лондона заради проповідницької діяльності – ЗМІ

Сьогодні, 19:40

Репер планує змінити місце проживання після розлучення з Кім Кардашян

Хоч Каньє Вест і Кім Кардаш'ян ще офіційно не розлучилися , вле в Мережі вже з'явилася інформація, що репер планує переїхати до Лондона. Про це повідомляє видання The Mirror.

За інфомарцією інсайдера, американський репер Каньє Вест збирається переїхати до Лондона заради проповідницької діяльності.

"Каньє розповів приятелям, що бачить своє майбутнє в Лондоні. Він має намір проводити недільні служби в Європі і вважає, що столиця Великобританії може стати для цього хорошою базою", – розповів інсайдер.

Каньє Вест
Каньє Вест
Фото: Getty Images

Сам Каньє ніяк не коментує чутки про своє життя.

Нагадаємо, нещодавно одна тіктокер заявила, що Каньє Вест зралив Кім Кардашян з геєм Джеффрі Старом і це стало причиною розлучення. Пізніше Джеффрі Стар спростував ці чутки.

Раніше ми згадували найгучніші скандали Каньє Веста.

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