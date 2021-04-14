Новий кліп Михайла Поплавського доводить – після 50 життя тільки починається
Шик ар-деко у 3D, балет і бек-вокал, які молодшають, – в університеті культури презентували кліп на нову пісню ректора, що співає
Якщо немає свята, потрібно його створити – ось кредо ліричного героя пісні та її виконавця.
Михайло Поплавський – справжній енерджайзер в українському шоу-бізнесі. Тоді як багато українських селебріті переживають творчу кризу через карантин, він не опускає руки, а продовжує робити улюблену справу: пише та виконує пісні, знімається в яскравих відео.
13 квітня у Київському університеті культури відбулася презентація концертного кліпу Михайла Поплавського на нову пісню "А нам сьогодні 50".
"Присвячую свій кліп усім тим, хто відзначає 50 років – епохальний момент в житті кожної людини! – розпочав презентацію Михайло Михайлович. – Якщо людина пів століття пройшла, то життя в неї тільки починається. І я хочу сказати, що після 50-ти треба робити свято душі і тіла, набиратися радості та позитиву. Бо якщо сьогодні немає свята – то треба його придумувати та створювати. От ми й створили кліп "А нам сьогодні 50".
За сюжетом – головний герой святкує своє 50-річчя і танцює з коханою жінкою – мудрою, вродливою, сексуальною, з якою вони разом пройшли через багато випробувань.
А паралельно йдуть спогади про їхню молодість: статний юнак і чарівна білявка в червоній сукні танцюють пристрасне танго.
Прожиті роки перетворюються на розкішне свято із шампанським, гостями – дівчатами у блискучому вбранні та коштовностях, впевненими чоловіками, і головний герой цього свята проголошує тост:
А нам сьогодні п'ятдесят.
Роки летять, роки спішать.
Життя спочатку, знов
Бажання і любов.
А нам сьогодні п'ятдесят.
Роки летять, роки спішать.
Кохання не згаса,
В душі весна!
Згідно із задумом режисера кліп знято у стилістиці Америки 20-х років минулого сторіччя, в епоху джазу і розквіту ар-деко, що відтворені у фільмі "Великий Ґетсбі". Команда костюмерів та гримерів доклала чимало зусиль, щоб показати розкішні вечірки того часу, сукні, костюми та інтер’єри. Для більшої вірогідності спеціально для зйомок замовили ретро-автомобіль "Ford" 1937 року.
"Ми знімали у стилістиці 20-х, щоб підкреслити, що красиво жити можна у будь-якому віці, – пояснює режисер Іоанн Зенков. – Образ Джея Ґетсбі – харизматичного чоловіка, який досяг успіху, легко асоціюється з Михайлом Михаловичем".
І дуже символічним є фінал кліпу: головний герой та гості вечірки під феєрверки піднімають келихи із шампанським за нове, ще більш яскраве життя, що буде наповнене цікавими моментами. Попереду наступні 50!
На презентації також показали закулісся, як створювалося це відео (до речі, зняли дуже швидко – за один знімальний день, підготовка тривала значно довше). І було видно, що святковий настрій панував не лише у сюжеті, а й на знімальному майданчику. Актори, балет та бек-вокал були у захваті від своєї роботи та очікували, що кліп вийде фєйеричним.
"Під час зйомок були постійні жарти та веселощі, прекрасний настрій, – згадує оператор-постановник Олексій Степанов. – Із Михайлом Михайловичем не засумуєш".
Незважаючи на досить напружений графік (тільки над гримом потрібно було працювати з 8 до 12 ранку) – на зйомках вирувала атмосфера, сповнена куражу та оптимізму.
"Навіть в Америці немає такої складної роботи над мейк-апом, як у нас, – підкреслює Поплавський. – Бо у них там гримери, а у нас – топстилісти".
Разом з тим, група відчувала велику відповідальність за свою роботу:
"Наш танець – про пристрасть і закоханість, – розповідає виконавиця головної героїні в молодості – студентка КНУКіМ Олександра Коняшина. – Ми продемонстрували вир почуттів героя Михайла Михайловича в юності, а це дуже тонка робота".
Танець Олександри Коняшиної та її партнера Річарда Германовича – лауреатів міжнародних конкурсів – ставив балетмейстер Ростислав Савченко, який вже давно співпрацює зі співаючим ректором. Михайло Поплавський навіть жартує, що не він вибирає дівчат у балет, а саме балетмейстер.
Між іншим, танець самого Михайла Михайловича та його партнерки у виконанні Лідії Шестопал був хоч і не таким пристрасним та рвучким, але не менш чуттєвим. І звісно, глядачі не могли це не помітити й запитали у Михайла Михайловича, чи не з’явилася у нього нова муза, адже це не перший їх спільний кліп.
"У мене весь балет та бек-вокал – мої музи. А головну роль виконує та, кого виберуть режисер та балетмейстер. Втім, з Лідією Шестопал – доцентом кафедри бальної хореографії – ми працюємо вже 13 років. Найголовніше те, що я їй довіряю, і вона мені. А ще – дуже підійшла за типажем".
До речі, незмінна фішка концертних кліпів Михайла Поплавського – балет та бек-вокал молодшають: чи не вперше почали запрошувати до виступу й першокурсниць. Безумовно, дівчата дуже пишаються такою честю.
Відмічали день народження відео у сімейному університетському колі, що лише додало заходу затишку.
"Мені ж 50, – знову жартує Михайло Михайлович. – Просто в паспорті мені дописали ще 20. Але ж ви знаєте, жінці стільки років, на скільки вона виглядає, а чоловікові – на скільки він себе почуває. Я почуваюся на 50".
На останок співаючий ректор потішив новиною, що й надалі буде продовжувати знімати. І найближчим часом можна буде очікувати кліп на пісню "Варенички мої".
Для довідки
Вже звичним для шанувальників творчості Михайла Поплавського стало використання під час зйомок сучасних світових технологій: 3D віртуальної реальності, LED cube, Unreal Engine, traking systems тощо. Це дозволяє створювати для відео нову реальність, значно прискорює роботу та перетворює кліпи на справжній витвір сучасного мистецтва.
Режисер кліпу – Іоанн Зенков.
Оператор-постановник кліпу – Олексій Степанов.
Дизайнер 3D-графіки – Віталій Правдін.
Балетмейстер-постановник – Ростислав Савченко.
Прямим текстом
Головний режисер Іоанн Зенков: "Дуже був радий попрацювати з Михайлом Михайловичем та його командою. І я хотів би, щоб ви, як і наша команда, відчули через цей кліп неймовірну енергетику, емоційний вибух Михайла Поплавського. Завдяки спільній роботі я зрозумів, що Михайло Михайлович також неймовірно тонка, чутлива та глибока людина".
Олексій Степанов, головний оператор кліпу, плідно працював з ректором КНУКіМ ще 20 років тому, і ось їм знову випала можливість разом створювати спільний проєкт: "Михайло Михайлович – машина часу. І такої надзвичайної харизми я не зустрічав ще ні в кого. Дякую йому за можливість попрацювати разом. А віртуальні технології, за якими ми створили кліп, дійсно, інноваційні, і в Україні ми застосували їх першими".
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