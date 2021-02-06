"Холостяк" Макс Михайлюк вперше стане батьком (фото)

Модель Дар'я Хлистун вагітна

Нещодавно стало відомо, що Нікіта Добринін і Даша Квіткова чекають на первістка. Тепер ще один головний герой романтичного реаліті "Холостяк" повідомив, що стане батьком.

Радісною новиною Макс Михайлюк з 10-го сезону поділився на своїй сторінці в Instagram, де опублікував фотографії, на яких цілує округлий живіт своєї коханої, 25-річної моделі Даші Хлистун.

"З кожним днем все ближче зустріч ще з однією любов'ю мого життя", – написав майбутній батько.

Даша Хлистун і Макс Михайлюк

Фото: instagram.com/flymax305

Даша Хлистун і Макс Михайлюк

Фото: instagram.com/flymax305

Після закінчення шоу "Холостяк-10" Макс і Даша деякий час приховували свої стосунки, але із часом стали частіше з'являтися на публіці вдвох. У 2020 році вони зізналися, що живуть разом.

У листопаді 24-річна Хлистун заявила, що поки не збирається виходити заміж за 35-річного Михайлюка.

Раніше повідомляли, що акторка Наталі Портман вагітна втретє.

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