"Холостяк" Макс Михайлюк вперше стане батьком (фото)
Модель Дар'я Хлистун вагітна
Нещодавно стало відомо, що Нікіта Добринін і Даша Квіткова чекають на первістка. Тепер ще один головний герой романтичного реаліті "Холостяк" повідомив, що стане батьком.
Радісною новиною Макс Михайлюк з 10-го сезону поділився на своїй сторінці в Instagram, де опублікував фотографії, на яких цілує округлий живіт своєї коханої, 25-річної моделі Даші Хлистун.
"З кожним днем все ближче зустріч ще з однією любов'ю мого життя", – написав майбутній батько.
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Після закінчення шоу "Холостяк-10" Макс і Даша деякий час приховували свої стосунки, але із часом стали частіше з'являтися на публіці вдвох. У 2020 році вони зізналися, що живуть разом.
У листопаді 24-річна Хлистун заявила, що поки не збирається виходити заміж за 35-річного Михайлюка.
Раніше повідомляли, що акторка Наталі Портман вагітна втретє.
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