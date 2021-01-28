Співачка Halsey заявила про свою вагітність у відвертій фотосесії

Артистка поділилася серією пікантних фото

26-річна американська співачка Halsey (Холзі) вперше стане мамою. Про свою вагітність зірка заявила в Instagram, опублікувавши серію фото з кругленьким животом.

На знімках співачка позує в одних лише джинсах. На ще одному фото вона зображена в райдужному бюстгальтері.

"Сюрприз", – лаконічно підписала фото Halsey.

Halsey Фото: instagram.com/iamhalsey

У коментарях її привітали друзі, колеги і шанувальники. Під фото також залишив своє повідомлення бойфренд артистки – сценарист і продюсер Алєв Айдін. До цього пара не розкривала свої стосунки.

Halsey Фото: instagram.com/iamhalsey

"Серце переповнене любов'ю, я люблю тебе, люба" – написав Алєв, на що в коментарях Halsey відповіла йому: "Я люблю тебе! І я вже люблю цього чоловічка!"

Зазначимо, що це не перша публічна вагітність артистки. У 2015 році у Halsey трапився викидень під час концертного туру.

Halsey Фото: instagram.com/iamhalsey

Нагадаємо, вагітна Емілі Ратаковскі покрасувалась в купальнику на яхті. Раніше ми повідомляли, що Кеті Топурія народила другу дитину.

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