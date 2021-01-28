Співачка Halsey заявила про свою вагітність у відвертій фотосесії
Артистка поділилася серією пікантних фото
26-річна американська співачка Halsey (Холзі) вперше стане мамою. Про свою вагітність зірка заявила в Instagram, опублікувавши серію фото з кругленьким животом.
На знімках співачка позує в одних лише джинсах. На ще одному фото вона зображена в райдужному бюстгальтері.
"Сюрприз", – лаконічно підписала фото Halsey.
У коментарях її привітали друзі, колеги і шанувальники. Під фото також залишив своє повідомлення бойфренд артистки – сценарист і продюсер Алєв Айдін. До цього пара не розкривала свої стосунки.
"Серце переповнене любов'ю, я люблю тебе, люба" – написав Алєв, на що в коментарях Halsey відповіла йому: "Я люблю тебе! І я вже люблю цього чоловічка!"
Зазначимо, що це не перша публічна вагітність артистки. У 2015 році у Halsey трапився викидень під час концертного туру.
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