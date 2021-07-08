Чоловіка Івлєєвої позбавили водійських прав через водіння у п'яному вигляді

Репер Елджей в травні цього року був зупинений поліцією. Артист знаходився за кермом свого BMW i8 в стані алкогольного сп'яніння

Елджея позбавили водійських прав / Фото: instagram.com/sayonaraboy

Чоловік Анастасії Івлєєвої, яка раніше запропонувала Кім Кардаш'ян зустрітися особисто, позбавили водійських прав на один рік і сім місяців, повідомляє Telegram-канал Baza. Відомий російський репер Елджей тепер не зможе самостійно водити автомобіль найближчим часом. Артиста також оштрафували на 30 тисяч рублів.

На суд чоловік Івлєєвої не прийшов, замість артиста був присутній адвокат.

У травні цього року в Москві був зупинений автомобіль BMW i8, за кермом якого перебував 26-річний Олексій Узенюк (справжнє ім'я Елджея) з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Пізніше стало відомо, що разом з репером в салоні автомобіля знаходилася його дружина, телеведуча і блогерка Анастасія Івлєєва.

Репер Елджей / Фото: instagram.com/sayonaraboy

Артист відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння та відправляти машину на штрафмайданчик. На попередній суд щодо позбавлення водійських прав артист теж не з'явився. 23 червня Елджею мали призначити штраф і позбавити водійських прав. Ні артист, ні його представники не хочуть коментувати цю ситуацію пресі.

Дружина Елдежя, блогерка і ведуча Настя Івлєєва раніше залишилася без свого авто. Співробітники ДПС оштрафували знаменитість за порушення правил дорожнього руху і евакуювали її Lamborghini Aventador, який та купила в минулого року.

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