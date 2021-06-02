На Західній Україні спалювали опудало Сердючки: продюсер Андрія Данилка згадав про участь в Євробаченні

Продюсер Юрій Нікітін розповів, як в Україні і Росії відреагували на участь Андрія Данилка в міжнародному конкурсі

Юрій Нікітін згадав про Сердючку на "Євробаченні" Фото: Сьогодні

Український музичний продюсер Юрій Нікітін згадав, як на Західній Україні "спалювали опудало Вєрки Сердючки" (сценічний образ Андрія Данилка) через її участі в міжнародному конкурсі Євробачення, а російське телебачення, у свою чергу, жорстко пройшлося по ній через фразу "Лаша тумбай" у конкурсній пісні – Dancing Lasha Tumbai (багатьом чулося Russia goodbye – в перекладі з англійської "Росія, прощай").

Про це Нікітін розповів у великому інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Відео опубліковано на YouTube-каналі В гостях у Гордона.

"Коли ми їхали на Євробачення, були протести в Україні, – розповідає продюсер. – Західна Україна... там спалювали опудало Сердючки: "Як це можна допустити?", "Це ганьба". Коли ми приїхала, все те ж саме почалося у Росії. Це була подвійна петля, з якої нібито виходу не було. І тут поганий, і там поганий".

За словами Юрія Нікітіна, зараз вони б зробили все інакше.

"Нам після приходять якісь світлі думки, – продовжує він. – Зараз би заспівали інакше все, так. Все було б по-іншому, можливо. Але тоді ситуація була такою... Вона сильно вдарила по Андрію. Він не міг впоратися з несправедливістю. Спочатку хотів все коментувати, а потім сказав, що взагалі нічого не буде казати".

До речі, Юрій Нікітін народився у 1967 році в Києві. З відзнакою закінчив київське швейне профтехучилище за спеціальністю "кравець верхнього чоловічого одягу". Вищої освіти не отримав, проте "з 1986 року навчається в університеті культури".

У 1999 році з'явилася продюсерська компанія Mamamusic, яку Нікітін очолює й досі. У різні роки продюсував Ірину Білик, групи "Авіатор", "НеАнгели", Nikita, зараз забезпечує менеджмент Андрія Данилка (Вєрки Сердючки) і займається продюсуванням гурту Kazka.

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Нагадаємо, раніше Андрія Данилко та Інну Білоконь, яка виступає в образі мами Вєрки Сердючки, помітили біля могили відомого українського режисера – Романа Віктюка.

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