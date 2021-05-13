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Данилко порадив ANNA MARIA, які не знають "чий Крим", ігнорувати хейт

Сьогодні, 11:31

Андрій Данилко заступився за дует ANNA MARIA і порадив співачкам не звертати уваги на негатив

Андрію Данилку не звикати до скандалів навколо свого імені. Як він зізнається, у нього вже виробився імунітет до хейта. Популярний співак рекомендує і молодим артистам не звертати уваги на негатив.

Артист вирішив висловитися про патріотичний скандал на Нацвідборі на "Євробачення -2019" і підтримати дует ANNA MARIA.

"Дівчатка не були готові. А я просто раджу – якщо не знаєте, як відповісти, подумки скажіть: "Іди на ...!" Теж такий був тютя-матютя", – розповів Данилко в ефірі програми "Позаочі".

ANNA MARIA
ANNA MARIA
Фото: Сьогодні

Згадав він, як багато хто був проти його участі в "Євробаченні-2007".

"Мене спалювали, писали листи президентові, щоб мене усунули від участі в конкурсі. А я представляю Україну! Ця ситуація дуже показова, її треба перевернути і не тягнути, як консервну банку!" – поділився думкою співак.

Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка
Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрій Данилко вважає, що не варто слухати хейтерів, а потрібно продовжувати займатися творчістю.

"Моя порада як Андрія, який обпалений з ніг до голови! Закрити рот ви можете тільки матеріалом. Я закрив всім рот, коли отримав друге місце! Людина, яка виходить на сцену і у неї немає характеру і своєї думки, вона нікому не потрібна, об неї всі ноги витруть. Я вийду і дам по балді відразу. Три секунди мені дай!" – порадив артист.

Нагадаємо, що в лютому 2019 року дует ANNA MARIA брав участь у відборі на "Євробачення", на якому розгорівся скандал через те, що артистки в інтерв'ю українському журналісту Роману Скрипіну в ефірі кримськотатарського телеканалу не змогли відповісти на питання "Чий Крим?". Зазначимо, що Анна і Марія – уродженки Криму, а їх батьки донині проживають на території окупованого півострова. Батько – суддя у відставці, мати була заступником голови так званого "уряду" окупаційної влади Криму.

Раніше російський продюсер розповів про депресію Андрія Данилка після "Євробачення – 2007".

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