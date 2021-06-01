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Юрій Нікітін про здоров'я Андрія Данилка: У нього гормональний збій

Сьогодні, 14:18

Продюсер розповів про момент, коли Данилко вирішив зробити паузу в кар'єрі через проблеми зі здоров'ям, що виникли на тлі стресу після "Євробачення" та гастролейв

Юрій Нікітін знову прокоментував проблеми зі здоров'ям в Андрія Данилка
Юрій Нікітін знову прокоментував проблеми зі здоров'ям в Андрія Данилка
Фото: прес-служба, instagram.com/yuriynikitin

Відомий український продюсер Юрій Нікітін, який раніше розповів про проблеми зі здоров'ям у Андрія Данилка, знову прокоментував самопочуття артиста.

За словами продюсера, у артиста давно почалися проблеми зі здоров'ям через щільний гастрольний графік – до 2007 року у Данилка було по 30-50 концертів на місяць, він часто гастролював. Після цього артисту необхідно було взяти паузу.

Ще одним кризовим моментом став скандал на "Євробаченні-2007" з піснею Dancing Lasha Tumbai – в Росії вважали, що в композиції прихована фраза "Раша, гудбай", а в Україні в той час проходили акції протесту проти поїздки Сердючки на конкурс.

"І після цього настала пауза. Ну і здоров'я від такого графіка дуже сильно похитнулося, скажемо м'яко. У нього переплуталися день з ніччю, у нього почався гормональний збій в організмі. Організм вже вимагав відпочинку", – розповів Юрій Нікітін виданню Гордон.

Андрій Данилко
Андрій Данилко
Фото: Instagram.com

Продюсер запевняє, що Данилко досі намагається залагодити проблеми зі здоров'ям.

"Це те, що триває до сьогоднішнього дня і з чого він виходить. Це, напевно, позначається на його зовнішності. Він через це сильно переживає. Це такий непростий період", – зазначив Нікітін.

Зазначимо, що раніше в Мережі ходили чутки про те, що Андрій Данилко серйозно хворий. Їх посилили слова Юрія Нікітіна про те, що з артистом працює відразу ж кілька фахівців. Пізніше представники Андрія Данилка спростували чутки про серйозну хворобу, запевнивши, що артист бореться з проблемою порушення сну.

Дивіться інтерв'ю Юрія Нікітіна для "Зіркового шляху", де він розповів про розпад гурту НЕАНГЕЛИ:

Раніше Андрія Данилка та Інну Білоконь, яка виступає з артистом в образі Мами, помітили біля могили відомого українського режисера – Романа Віктюка. Артисти приїхали до Львова, де похований режисер, щоб вшанувати його пам'ять.

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Вєрка Сердючка Андрій Данилко Юрій Нікітін
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