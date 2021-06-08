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Ілліч з Little Big згадав перший секс з Таюрською: Ми були не п'яні

Сьогодні, 09:43

Ілля Прусікін розповів, з чого почався його роман із колегою по групі

Учасники Little Big Ілля Прусікін і Соня Таюрська
Учасники Little Big Ілля Прусікін і Соня Таюрська
Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Минулого тижня стало відомо, що учасники групи Little Big Соня Таюрська та Ілля Прусікін – пара. Першою чутки про роман підтвердила Соня в інтерв'ю з Ксенією Собчак, а потім вони з Іллічем з'явилися на червоній доріжці премії "МУЗ-ТВ".

У подкасті, опублікованому в YouTube-каналі Данила Поперечного Прусікін розповів, як у них з Сонею закрутилися стосунки.

Ілліч і Таюрська дружили вже п'ять років перед тим, як переспали на одній з вечірок. За словами Іллі, вони з подругою уникли романтичного періоду – у них відразу була любов.

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"Так буває, коли п'яні друзі раптово пересплять. І після цього вони раптом розуміють, як це класно. Тільки ми були не п'яні. Просто була якась вечірка. Це перший випадок в моєму житті, коли стосунки починаються не з залицянь. Між нами відразу було кохання", – зізнався музикант.

Варто відзначити, що в соцмережах Таюрську звинувачують в тому, що вона нібито причетна до розлучення Прусікіна і Іри Смєлой. Артист заперечує чутки:

"Ми з Ірою розлучилися в 2019 році. Зараз 2021-й. Чи я повинен був до кінця життя залишатися один? Ці дві події ніяк не пов'язані. Ми з Сонею почали зустрічатися тому що у нас обох не було особистого життя. Наше особисте життя – це зйомки, роз'їзди, запис пісень. Виходить, що ми і працюємо разом, і у стосунках", – висловився Ілліч.

Ілля Прусікін та Ірина Смєлая
Ілля Прусікін та Ірина Смєлая
Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Нагадаємо, що раніше екс-дружина Ілліча з Little Big записала відеозвернення. Всі думають, воно адресовано Таюрській.

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