Нас практично одружили: солістка Go_A відповіла на чутки про роман з переможцем Євробачення

Катерина Павленко також визнала, що вони з Даміано дуже схожі

Даміано Давид/Катерина Павленко Фото: instagram.com/go_a_band, instagram.com/maneskinofficial

Після грандіозного фіналу "Євробачення-2021" у Роттердамі фанати Катерини Павленко з Go_A почали активно писати в соціальних мережах, що у неї роман з Даміано із Måneskin – італійського колективу, який виграв конкурс. Солістка українського гурту вперше прокоментувала ці чутки.

Катерина каже, що на "Євробаченні" у неї з'явилася дуже велика фан-база, яка практично "одружила" її з Даміано.

"Євробачення – це не тільки три дні. Це цілий рік. І там є ціла тусовка єврофанів, які нас дуже сильно полюбили, і мене там майже одружили з вокалістом італійського гурту", – сказала Павленко в інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі "Світського життя".

На питання Каті Осадчої про те, наскільки ці чутки правдиві, співачка відповіла, що у них немає ніякого романтичного зв'язку, при цьому вона зазначила свою схожість з італійцем.

"Те, що ми з ним схожі як брат і сестра – навіть я зараз бачу... Але у нього є дівчина. Тому я не буду лізти в ці стосунки", – додала Катерина Павленко.

Дружба між Måneskin і Go_A зав'язалася під час проведення конкурсу в Роттердамі. Італійці навіть приходили в гримерку до українського гурту і просили Катерину навчити їх співати Shum. Вони також вручили Go_A подарунок – CD зі своїм альбомом з автографами.

Крім того, Måneskin на пресконференції після фіналу "Євробачення-2021" сказали, що їхня найулюбленіша пісня на конкурсі цьогоріч – пісня українців.

У сюжеті дивіться, де і коли зірки зустрічали своїх кумирів:

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Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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