Екс-дружина Ілліча з Little Big записала відеозвернення. Всі думають, воно адресовано Таюрській

Соня Таюрська зізналася, що у неї роман Іллею Прусікіним. Його колишня дружина Іра Смєлая у ту ж мить зробила несподівану заяву

Ірина Смєлая/Ілля Прусікін і Софія Таюрська Фото: instagram.com/smelaya_ira, instagram.com/sonyatayurskaya

Вчора ми писали, що учасниця гурту Little Big Соня (Софія) Таюрська зізналася в романі з Іллею Прусікіним (Ілліч). Пізніше його колишня дружина Ірина Смєлая, з якою вони розлучилися в 2020 році, зробила несподівану заяву.

В Instastories Іра опублікувала відео, в якому сказала, що для неї перестала існувати людина, яка була дуже важлива у житті. Вона не назвала ім'я, але повідомила, що бажає цій людини "всього хорошого" і "розібратися з усіма психологічними проблемами".

Відео: instagram.com/smelaya_ira

До цього 30-річна Софія Таюрська в інтерв'ю для "Обережно, Собчак!" зізналася, що зустрічається з Іллею Прусікіним, а також розповіла, що їй не сподобалося, як раніше Смєлая висловлювалася про подругу, заявивши, що та "з'явилася" в їхньому з Іллею житті.

Ілля Прусікін і Соня Таюрська Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

"Я з'явилася в групі Little Big в 2014 році. Ілля тоді жив зі своєю колишньою дівчиною Юлею, вони були в процесі розставання. Тобто з'явилася Іра, а не я! Ось це мене трохи образило. Виходить, я прийшла така і давай руйнувати сім'ю . Ні, у мене були серйозні стосунки. Іра з Іллічем приходили в гості до нас – ми з молодим чоловіком тоді жили разом. Ми спілкувалися, все було чесно. Не було у нас закоханості з першого погляду. Ми вісім років в групі! Жодна людина з наших колег не повірила би ще рік тому, що ми будемо разом. Це дійсно дивно", – обурилася Таюрська.

Ірина Смєлая та Ілля Прусікін одружилися в 2016 році. Через рік у них народився син, якого назвали Добринею. У серпні минулого року вони оголосили про розлучення.

Тоді шанувальники пари були впевнені, що Ілліч закрутив роман. Підозра лягла на учасницю Little Big Соню Таюрську, яка всіляко заперечувала чутки.

В інтерв'ю з Собчак дівчина зазначила, що роман з Прусікіним почався після його розлучення з Іриною і після того, як Соня сама розлучилася зі своїм хлопцем.

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