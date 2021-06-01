Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Екс-дружина Ілліча з Little Big записала відеозвернення. Всі думають, воно адресовано Таюрській

Сьогодні, 12:00

Соня Таюрська зізналася, що у неї роман Іллею Прусікіним. Його колишня дружина Іра Смєлая у ту ж мить зробила несподівану заяву

Ірина Смєлая/Ілля Прусікін і Софія Таюрська
Ірина Смєлая/Ілля Прусікін і Софія Таюрська
Фото: instagram.com/smelaya_ira, instagram.com/sonyatayurskaya

Вчора ми писали, що учасниця гурту Little Big Соня (Софія) Таюрська зізналася в романі з Іллею Прусікіним (Ілліч). Пізніше його колишня дружина Ірина Смєлая, з якою вони розлучилися в 2020 році, зробила несподівану заяву.

В Instastories Іра опублікувала відео, в якому сказала, що для неї перестала існувати людина, яка була дуже важлива у житті. Вона не назвала ім'я, але повідомила, що бажає цій людини "всього хорошого" і "розібратися з усіма психологічними проблемами".

Відео: instagram.com/smelaya_ira

До цього 30-річна Софія Таюрська в інтерв'ю для "Обережно, Собчак!" зізналася, що зустрічається з Іллею Прусікіним, а також розповіла, що їй не сподобалося, як раніше Смєлая висловлювалася про подругу, заявивши, що та "з'явилася" в їхньому з Іллею житті.

Ілля Прусікін і Соня Таюрська
Ілля Прусікін і Соня Таюрська
Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

"Я з'явилася в групі Little Big в 2014 році. Ілля тоді жив зі своєю колишньою дівчиною Юлею, вони були в процесі розставання. Тобто з'явилася Іра, а не я! Ось це мене трохи образило. Виходить, я прийшла така і давай руйнувати сім'ю . Ні, у мене були серйозні стосунки. Іра з Іллічем приходили в гості до нас – ми з молодим чоловіком тоді жили разом. Ми спілкувалися, все було чесно. Не було у нас закоханості з першого погляду. Ми вісім років в групі! Жодна людина з наших колег не повірила би ще рік тому, що ми будемо разом. Це дійсно дивно", – обурилася Таюрська.

Читайте також:
Аліна Гросу про роман з 37-річним Полянським: Він друг, а не швидка допомога

Ірина Смєлая та Ілля Прусікін одружилися в 2016 році. Через рік у них народився син, якого назвали Добринею. У серпні минулого року вони оголосили про розлучення.

, Ilia Prusikin / (@iliyaprusikin)

Тоді шанувальники пари були впевнені, що Ілліч закрутив роман. Підозра лягла на учасницю Little Big Соню Таюрську, яка всіляко заперечувала чутки.

В інтерв'ю з Собчак дівчина зазначила, що роман з Прусікіним почався після його розлучення з Іриною і після того, як Соня сама розлучилася зі своїм хлопцем.

Раніше ми писали, що Аріана Гранде таємно вийшла заміж за агента з нерухомості.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Дівчина Måneskin розлютилася, що відомий журнал висвітлив її стосунки, а не хворобу - вульводинію Дженніфер Лопес і Бен Аффлек почали жити разом! Дивіться фото їхнього котеджу за 18 млн доларів Відомий репер підтвердив стосунки з Ріанною: Кохання всього мого життя
романи зірок Little Big
Джерела: instagram.com/smelaya_ira , instagram.com/sonyatayurskaya
Реклама

Новини партнерів

«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание

Популярні статті

Сьогодні, 11:31Психо

П'ять правильних звичок для поліпшення роботи мозку

Сьогодні, 11:07Смачно

Що приготувати на вечерю з фаршу – 5 рецептів з різних країн

Сьогодні, 10:10Фаново

День захисту дітей: красиві привітання і вірші

Сьогодні, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 1 червня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, терпіння вам!

Сьогодні, 06:00Зірково

Тарзан вразив Мережу незвичайним подарунком для Наташі Корольової: Яка краса

Вчора, 15:46Events

Ретроградні планети-2021: точні дати і як вони вплинуть на наше життя

Вчора, 13:47Зірково

Це медаль на моєму тілі: Анастасія Приходько пояснила, чому обвислі груди гарніші за "ідеальні"

Вчора, 11:31Смачно

Як повернути свіжість лавашу і 10 рецептів з ним

Вчора, 11:02Зірково

Олег Філімонов про раптову смерть 15-річного онука: Ми припускаємо, що відірвався тромб

Вчора, 10:53Зірково

Наташа Корольова в боді влаштувала відверті танці під українську пісню

Вчора, 10:23Смачно

Що приготувати з курячого філе на вечерю – 5 оригінальних рецептів

Вчора, 00:03Зірково

Олег Філімонов втратив онука (оновлено)

30 травняЗірково

Вибрав одну, а пише іншій: Холостяка Тіматі розкритикували за його пости про Алісу Грабову

30 травняЗдорово

Алергія на пилок та сонце: як розпізнати та подолати

29 травняЗірково

Холостяк Тіматі у фіналі шоу вибрав Катю Сафарову

29 травняЗірково

Мішина та Еллерт спростували чутки про розлучення, але зізналися, що сваряться і мало бачаться

Новини партнерів

Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Хороши чертовки: самые роковые женщины Зодиака
Хороши чертовки: самые роковые женщины Зодиака
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
В Сети показали, как звезда "Папика" изменился за 30 лет
В Сети показали, как звезда "Папика" изменился за 30 лет
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Омлет "Пуляр": знаменитий пишний сніданок Франції
Омлет "Пуляр": знаменитий пишний сніданок Франції
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Названа самая пикантная черта человеческого характера
Названа самая пикантная черта человеческого характера

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти