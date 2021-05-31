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Солістка Little Big Соня Таюрська підтвердила стосунки з Іллічем: Я для всіх розлучниця

Сьогодні, 12:41

Учасники відомого російського гурту Little Big довгий час зберігали інтригу про свої стосунки. Нарешті шанувальники дізналися, що ж відбувається між Софією та Іллею

Софія Таюрська та Ілля Прусікін
Софія Таюрська та Ілля Прусікін
Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Солістка гурту Little Big, яка після відмови від "Євробачення" загриміла в скандал через плагіат, Соня Таюрська підтвердила роман з Іллічем. Про стосунки артистів довгий час ходили чутки, а саму Софію називали розлучницею, адже до цього Ілля Прусікін розлучився зі своєю дружиною.

У новому випуску шоу "Обережно, Собчак", яке було опубліковано на YouTube-каналі Ксенії Собчак, Софія Таюрська заявила, що не вела Ілліча з сім'ї. Співачка сказала, що їхні стосунки почалися вже після того, як кожен з них був вільний. До цього і сам Ілля був у шлюбі, і у Соні були стосунки упродовж семи років.

"Так, ми зустрічаємося. Власне, так. Ми приховували й навіть якби ми не приховували, все було б те ж саме, як зараз. Ілліч розлучився зі своєю дружиною у 2019 році, наші стосунки почалися у 2020-му, але все одно – я для всіх розлучниця. А то, що у мене були стосунки сім років, і я не якась жінка, яка сиділа і думала: треба відвести мужика. У мене були серйозні стосунки. Я планувала заводити дітей", – сказала Софія Таюрскій.

Соня поскаржилася, що хоча вони з Іллічем були вісім років в групі і їхній роман виник не одразу, всі вважають, що саме її поява розірвала шлюб Ілліча.

Раніше Ілля Прусікін був одружений з реперкою Tatarka. У них в шлюбі народився син, якому зараз чотири роки.

Нагадаємо, що раніше ексучасниця гурту Little Big була знайдена мертвою.

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Джерело: instagram.com/iliyaprusikin
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