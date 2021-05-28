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Дівчина Måneskin розлютилася, що відомий журнал висвітлив її стосунки, а не хворобу – вульводинію

Сьогодні, 15:16

Юна модель і акторка прийшла в лють після того, як її інтерв'ю відомому журналу піднесли по-іншому. Вона не хотіла представляти себе, як дівчину переможця "Євробачення-2021"

Maneskin і Джорджія Солері
Maneskin і Джорджія Солері
Фото: instagram.com/giorgiasoleri_/, instagram.com/maneskinofficial

25-річна дівчина фронтмена Måneskin, який після скандалу здав тест на наркотики, Джорджія Солері розлютилася після того, як дала інтерв'ю журналу на тему своєї хвороби – вульводинію. Річ у тому, що модель попросила не вказувати ніяких титулів, пов'язаних з її стосунками і просто висвітлити проблему жіночої патології. У результаті журнал представив її як "подружку соліста Måneskin".

Як повідомляє Yahoo! News в Італії, Джорджія Солері висловилася в соцмережі, коли побачила на обкладинці тижневика F такий заголовок: "Я, дівчина Даміано з Måneskin, і це біль, про який ніхто не говорить".

"Написано так, як ніби це сказала я від себе", – заявила Джорджія Солері.

За словами моделі, журналісти зв'язалися з нею, щоб взяти інтерв'ю на тему хвороби, від якої страждають багато жінок. Про свою патологію дівчина сама зізналася в соціальних мережах минулої зими й продовжує активно висвітлювати цю тему. Тому перед інтерв'ю модель попросила, щоб їй не ставили питання про її особисте життя і її стосунки з переможцем "Євробачення-2021".

Дівчина фронтмена Maneskin Джорджія Солері
Дівчина фронтмена Maneskin Джорджія Солері
Фото: instagram.com/giorgiasoleri_/

Тоді дівчина фронтмена Måneskin зізналася, що роками страждала від цієї проблеми, через яку їй доводилося важко навіть в повсякденному житті.

Джорджія Солері й Даміано Давид тримали свою історію кохання в таємниці поки артист публічно не представив дівчину пару тижнів назад, щоб спростувати різні чутки.

Раніше фронтмен Måneskin сказав, що пісня Go_A – його найулюбленіша на "Євробаченні-2021".

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