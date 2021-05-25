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Євген Кошовий відзначає річницю своєї лисини. Порівнюємо фото артиста до і після

Сьогодні, 17:20

Євген зізнався, що сьогодні він відзначає 20-ту річницю того моменту, коли він став лисим. Мало хто пам'ятає артиста з шевелюрою на голові

Євген Кошевий
Євген Кошевий
Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Рівно 20 років тому актор "Кварталу 95" Євген Кошовий, який раніше показав, як його колега їсть сигару, збрив волосся на голові. Про це артист повідомив в своїх Instastories.

Євген опублікував фото, на якому йому приблизно 18 років. Тоді майбутній артист ще не був лисим.

"У 2001 році на моїй голові вони ще були до 25 травня. Сьогодні рівно 20 років мїй зручній причі. З днем народження, голомозість", – з гумором підписав кадр Кошовий.

Скріншот: Instagram

Варто зазначити, що така зачіска Євгенія стала його візитною карткою і посприяла збільшенню впізнаваності, коли "Квартал 95" ще був на початку свого шляху до великої популярності.

Кошовий спеціально голить голову, щоб підтримувати такий імідж. Але лише недавно, вперше за 19 років, артист відростив їжачок.

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