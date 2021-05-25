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Евгений Кошевой отмечает годовщину своей лысины. Сравниваем фото артиста до и после

Сегодня, 17:20

Евгений признался, что сегодня он отмечает 20-летнюю годовщину того момента, когда он стал лысым. Мало кто помнит артиста с шевелюрой на голове

Евгений Кошевой
Евгений Кошевой
Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Ровно 20 лет назад актер "Квартала 95" Евгений Кошевой, который ранее показал, как его коллега есть сигару, сбрил волосы на голове. Об этом артист сообщил в своих Instastories.

Евгений опубликовал фото, на котором ему приблизительно 18 лет. Тогда будущий артист еще не был лысым.

"В 2001 году на моей голове они еще были до 25 мая. Сегодня ровно 20 лет моей удобной приче. З днем народження, голомозість", – с юмором подписал кадр Кошевой.

Скриншот: Instagram

Стоит отметить, что такая прическа Евгения стала его визитной карточкой и поспособствовала узнаваемости, когда "Квартал 95" еще был в начале своего пути к большой популярности.

Кошевой специально бреет голову, чтобы поддерживать такой имидж. Но лишь недавно, впервые за 19 лет, артист отрастил ежик.

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