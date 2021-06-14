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DZIDZIO знімає квест-комедію з Адою Роговцевою: 4 факти про майбутній фільм

Сьогодні, 12:37

На кіностудії Довженка стартували зйомки комедії-квесту "Де гроші?". Глядачі проходитимуть випробування разом з головними героями картини, і, до кінця невідомо, чим закінчиться ця історія

DZIDZIO і Ада Роговцева на зйомках фільму "Де гроші"
DZIDZIO і Ада Роговцева на зйомках фільму "Де гроші"
Фото: instagram.com/dzidzio

У новій квест-комедії Михайло Хома, попередній фільм за участю якого – "DZIDZIO перший раз" – отримав "Золоту Дзиґу-2019", виступає не тільки актором, але і режисером-постановником. Акторський тандем DZIDZIO склали Ада Роговцева і Геннадій Вітер, а у величезних павільйонах київської кіностудії Довженка побудували заможний будинок, тунелі, квести та інші декорації. Обіцяють, що глядачі будуть разом з акторами розгадувати квести, а під час перегляду кожен відчує себе, як у грі "Форт Буаярд". Отже, чим ще здивує фільм – дізналася журналіст Анастасія Середа в сюжеті "Новини Сьогодні".

1. Ефектні локації

Масштабні декорації на кіностудії Довженка зводили понад два місяці. Крім оригінального павільйону, де, як обіцяють, стіни будуть обертатися, а стеля опускатиметься, глядач побачить в кадрі Личаківський цвинтар, справжнього ведмедя та улюблених акторів і артистів в незвичних ролях.

2. Зірковий каст

Разом з Адою Роговцевою в комедії глядач побачать Геннадія Вітера, якому дісталося амплуа офіціанта.

"Я кажу: "Хочу дуже незвичайну роль, таку, що б в житті ніколи б не зміг втілити". Мені кажуть: "Ну, ролі порноактора немає, тому гратимеш офіціанта", – розповів Геннадій Вітер на знімальному майданчику фільму.

На зйомках також був помічений Юрій Горбунов.

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3. Яскравий сюжет

У фільму – оригінальний сценарій з несподіваною розв'язкою, що точно здивує і порадує глядачів. За сюжетом, в будинок до героїні Ади Роговцевої потрапляє піаніст-аферист. З цього і починається цікава історія, в якій і холодна, жорстока жінка, і хитрий меркантильний музикант змінять характери одне одного.

Ада Роговцева відзначила, що сюжет розкриває важливу і нагальну тему.

Це така розхожа фраза, що гроші нічого не вирішують. Звичайно, вирішують багато, але не всі і головного вони не вирішують і саме про це фільм. Тому, що які б не були гроші, а треба внутрішній зміст, гідність людська", – поділилася акторка.

4. Глядачі стануть учасниками квесту

"Не тільки актори, а й глядачі будуть зацікавлені грати, шукати. Це буде дуже цікаво, це буде настільки цікавий фільм, і слава богу, що він знімається в Україні, люблю побільше українських пісень і фільмів", – розповів DZIDZIO.

Михайло Хома обіцяє, що глядачі відчують себе як в грі "Форт Боярд" (французьке пригодницьке телешоу, в якому учасники проходять випробування, щоб виграти ключі й підказки).

На великих екранах кінострічку побачать вже напередодні наступного Нового року.

Дивіться в сюжеті про зйомки комедії "Де гроші?":

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