Горан Богдан: В українському серіалі Зломовчання про сексуальне рабство зніматися цікавіше, ніж в голлівудському Фарго

Хорватський актор поділився думкою про те, як побороти нерівність у нашому суспільстві, а також не стримував захоплення від співпраці з Ксенією Мішиною

Ксенія Мішина та Горан Богдан Фото: прес-служба

У кінці 2021 року відбудеться прем'єра серіалу "Зломовчання". Стрічка знімається в копродукції Хорватії (кінокомпанія Drugi Plan) і України (Star Media), а головну жіночу роль виконала покровителька парубоцьких сердець Ксенія Мішина. Не менш важлива особливість шестисерійного проєкту "Зломовчання" полягає в тому, що це перший серіал, в створенні якого бере участь вітчизняний ОТТ-сервіс: OLL.TV, на якому і відбудеться українська прем'єра фільму. Раніше режисер Далібор Матаніч відверто розповів про те, що здивує глядачів в серіалі та як йому працювалося з українськими акторами.

Сюжет "Зломовчання" розгортається в наші дні в українській столиці та в невеликому хорватському містечку Осієк. Між цими двома містами налагоджено жорстокий бізнес з торгівлі людьми та зброєю. Саме він стає причиною загибелі дівчат-підлітків, яких намагалися продати в сексуальне рабство. Розслідувати цю злочинну схему беруться меценат Ольга у виконанні Ксенії Мішиної, детектив Володимир (Дарко Мілас), а також журналіст Стрибор. Останнього зіграв хорватський актор Горан Богдан, який прославився після третього сезону голлівудського серіалу "Фарго".

В ексклюзивному інтерв'ю Горан Богдан розповів про те, що серіал "Зломовчання" — це спроба протистояти міжнародному злочинному конгломерату, який торгує людьми. Крім того, Горан поділився думкою про те, як побороти нерівність у нашому суспільстві і досягти сімейного щастя, а також не стримував захоплення від співпраці з Ксенією Мішиною.

Горан Богдан / Фото Star Media Фото: прес-служба

Багато подій "Зломовчання" розгортаються в маловідомому хорватському місті Осієк. Чому саме він став героєм серіалу?

Життя в цьому містечку протікає спокійно і неспішно. Тож у ньому легко приховати навіть найгучніші події. Але, як то кажуть — в тихому болоті чорти водяться. І за миловидним фасадом Осіека криються направду страшні речі — торгівля людьми, кримінал, контрабанда зброї.

За статистикою ООН, 260 тис. українців були продані в рабство в період з 1991 по 2017 роки. І це тільки ті, хто самостійно зізнався, що був рабом. Отже до цього числа потрібно додати ще й усіх, хто загинув, хто живе в страху і боїться зізнатися про своє становище, а також тих, хто, на жаль, став рабом, починаючи з 2017-го. При цьому під час пандемії обсяги торгівлі людьми тільки збільшилися.

Абсолютно шокуюча статистика!

Як ваш фільм може вплинути на те, щоб вона скоротилася?

Хорватію і Україну об'єднує те, що в наших країнах є дуже багаті і дуже бідні люди. При цьому практично повністю відсутній середній клас. Ті, хто дуже багатий, експлуатують бідняків. Це, можна сказати, хвороба росту наших країн, які намагаються побудувати свою молоду демократію. В такій ситуації важливо виносити на гора найважливіші проблеми суспільства. Завдяки цьому нерівність буде поступово скорочуватися.

Зйомки серіалу "Зломовчання" Фото: прес-служба

Наше кіно промовляє одну з найстрашніших проблем не тільки для України, але й для багатьох інших країн. Наш фільм дасть упевненість людям, які стали рабами, що вони мають право говорити про свою проблему. Наше кіно додасть їм сміливості не приховувати своє становище і об'єднатися навколо її вирішення. А якщо всі ці 260 тис. і більше українців будуть залишатися роз'єднаними, то поодинці проблему рабства вирішити буде набагато важче.

Мало хто готовий серйозно обговорювати такі гострі теми. Наприклад, коли з’являються публікації про це в стрічці новин, то читачі зазвичай крутять далі, щоби скоріше перейти до чогось не настільки радикального і травмуючого.

Коштом чого ваш серіал утримає увагу глядачів?

Це питання я ставив собі самому, коли вперше читав сценарій серіалу. І я знайшов відповідь у тому, наскільки сильно серіал змушує співпереживати своїм героям. "На місці цих нещасних викрадених дівчат і дітей могли би бути ваші діти", — проговорюється між кадрами цього фільму.

Працюючи над своїм героєм, я намагався зробити його таким, щоб він викликав максимальне співпереживання у глядача. Мій герой — чесний журналіст з високими ідеалами. Він настільки сильно хоче донести людям правду, що виглядає злегка наївним. І поруч із таким чистим героєм контрастніше виглядають корупціонери, які проходять через фільм.

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" Фото: прес-служба

За сюжетом, ваш герой готується стати батьком і паралельно розслідує вбивства чужих дітей. Він постійно розривається між роботою і сім'єю. Що важливіше в сьогоднішньому світі, що злетів з котушок: присвятити своє життя суспільству або сімейному вогнищу?

Це хороше запитання — його варто було б ставити частіше і не тільки у зв'язку з темами криміналу і сексуального рабства, про які розповідається в нашому фільмі. Думаю, що людина не може досягти справжнього особистого щастя, якщо повністю абстрагується від проблем навколишнього світу. Якщо ти не вирішуєш якусь гостру проблему в суспільстві, то рано чи пізно вона зіпсує твоє особисте життя. Іншими словами, ваше особисте сімейне щастя починається далеко за рамками стін твого будинку.

Пам'ятайте, як у часи Другої світової війни була розхожа дискусія. Одного разу нацисти постукали в двері до євреїв, але ти сказав, що не належиш до юдеїв і не вийшов на допомогу. На наступний день нацисти прийшли до циган, і ти не захистив їх з тієї ж причини. Потім нацисти приходили до гомосексуалістів та інших людей, але кожен раз ти говорив: "Це не мої проблеми, адже я не належу до них". І одного разу нацисти прийшли до тебе самого, але ніхто не встав на твій захист. Тому що ти постійно відмежовувався від чужих проблем і у вирішальний момент все відсторонилися від тебе.

Кадр зі зйомок "Зломовчання" / Star Media Фото: прес-служба

Через екрани проходило безліч журналістів-розслідувачів, які бралися за найскладніші детективи. Одні з них були безстрашними і принциповими, як у "Дівчині з татуюванням дракона", інші — допитливими, як в оскароносному "У центрі уваги", треті — безцеремонними та нахабними, як у провокаційному "Стрингері", четверті — одержимими своєю роботою, як у легендарному фінчерівському "Зодіаку". А в "Зломовчанні" яким буде журналіст-розслідувач у вашому виконанні?

Перед зйомками я кілька разів переглядав "У центрі уваги". Мій герой буде таким само уважним інтелектуалом, який хоче докопатися до самої суті того, що відбувається, як у цій стрічці.

Сьогодні, на жаль, у суспільстві є гостра нестача справжньої чесної і незалежної журналістики. Я глибоко переконаний, що слово журналіста має більше сили, ніж автомат у руках у бандита. Адже взяти в руки зброю може кожен, а розкопати правду і сміливо розповісти про неї всьому суспільству — на це здатний далеко не кожен.

Вашою партнеркою по серіалу виступила Ксенія Мішина. Як вам працювалося з зіркою українських екранів?

Я в захваті від всієї української команди, з якою пощастило попрацювати. Зокрема Ксенія — дуже старанна актриса, яка виглядає в кадрі просто фантастично! Підкреслю, що в нашому серіалі її героїня говорить хорватською мовою. При цьому сама Ксенія не володіє мовою, але спеціально для зйомок вона дуже скрупульозно відрепетирувала вимову. Повірте, виконати таку роботу до біса важко. І в результаті у неї вийшла дуже натуральна вимова!

Далібор Матаніч, Горан Богдан і Ксенія Мішина на зйомках серіалу "Зломовчання" Фото: прес-служба

Під час зйомок в "Зломовчанні" ви використовували справжню зброю?

Ні. У фільмі ми робили акцент саме на почуттях героїв і — головне — на самій темі контрабанди та сучасного рабства. Ми не перетворювали це кіно в лихий бойовик зі справжньою зброєю, тому що це б відвернуло глядача від головної ідеї картини.

Ви знялися в одному з найпопулярніших серіалів останніх років "Фарго". Робота в настільки великобюджетному, голлівудському проєкті якось вплинула на вашу кар'єру?

Не думаю. Чесно кажучи, я не дуже хотів їхати на зйомки в голлівудський проєкт. Адже в них іноземцям зазвичай доручають досить трафаретні ролі. Наприклад, у "Фарго", я зіграв мафіозі зі східної Європи. Чесно кажучи, грати в "Зломовчанні" було набагато цікавіше, ніж у "Фарго", тому що тут у мене багатогранний, складний персонаж, у якого насичений життєвий досвід.

Ви зіграли в "Фарго" бандита з України. В одному з епізодів ваш герой дивиться на американський степ, вкритий снігом, і каже, що він нагадує йому рідний Сибір. Мені, як українцю, було досить смішно чути цю фразу, бо ми не відчуваємо таких почуттів до російського Сибіру, ​​та й взагалі у нас мало хто бував у тих північних краях.

Ну, ти розумієш, це ж сценарій, написаний американцями. А вони дуже погано розрізняють, де закінчується Україна і починається Росія. В очах більшості з них весь пострадянський простір — це одна держава.

Горан Богдан Фото: прес-служба

Часто в американському кіно європейцям доручають ролі саме негативних персонажів. Наприклад, багато противників Джеймса Бонда в останніх частинах франшизи — європейці. Як ви думаєте, чому так заведено в Голлівуді?

Таке простежується. Проте я б не узагальнював так широко. Зазвичай підбирають саме актора, який класно зробить свою роботу в кадрі та не особливо вдивляються в те, з якої країни він приїхав. Наприклад, після "Фарго" мені запропонували зіграти іспанця.

З якими серіалами "Зломовчання" буде перегукуватися за стилем і атмосферою?

В основі нашого сюжету лежить детектив. Однак на лінію розслідування нанизано багато дуже реалістичних життєвих сюжетів про сімейні стосунки, зраду і вірність, дружбу і борг. Можливо, наш серіал буде мати щось спільне з "Кланом Сопрано" і "Справжнім детективом".

Що було найважчим у роботі над серіалом: зйомки в різних країнах і знімальна група, що складається наполовину з іноземців?

Ні. Це все, звичайно, вносить свої труднощі в комунікацію, проте я до такого стилю роботи давно звик, адже знімався у багатьох країнах. Найважче — це пережити емоції, які підіймає цей сюжет. Було важливо витримати тонку грань і не скотитися в проповідування про те, як погано торгувати людьми і займатися контрабандою. Ось що дійсно було важко — так це максимально чесно показати проблему торгівлі людьми в усьому її жахливому масштабі.

Автор: Антон Філатов

Ексклюзивна прем'єра серіалу "Зломовчання" відбудеться в грудні 2021 року на українському онлайн-сервісі OLL.TV.

Нагадаємо, що раніше ми робили огляд п'яти крутих серіалів, які виходять в червні.

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