У Києві знімають серіал про сексуальне рабство Зломовчання: коли закони безсилі – вся надія тільки на кіно

В кінці цього року відбудеться прем'єра міжнародного серіалу "Зломовчання". Журналіст Антон Філатов побував на знімальному майданчику, де працювала інтернаціональна команда – українці і хорвати

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" Фото: прес-служба

Київська Бессарабка. Практично на кожній вулиці тут діють будинки розпусти, в яких дівчата намагаються заробити швидкі, але небезпечні гроші. Неподалік височить одна з найбільш кінематографічних будівель столиці — хмарочос "Парус". Він почав зніматися в кіно ще на етапі будівництва і тепер знову приймає велику знімальну групу. Триває робота над серіалом "Зломовчання", який показує, що відбувається за лаштунками кровожерливого бізнесу проституції та сексуального рабства. Раніше режисер Далібор Матаніч розповів, чим здивує глядачів "Зломовчання".

Цей шестисерійний фільм розповість про мецената Ольгу у виконанні Ксенії Мішиної, яка починає розслідувати зникнення своєї племінниці. Паралельно журналіст Стрибор і слідчий Володимир намагаються з'ясувати причини вбивств інших молодих дівчат, тіла яких знайшли в районі невеликого хорватського містечка Осієк. Незабаром головні герої розуміють, що їх розслідування ведуть до одних і тих самих людей. Це виводить їх на слід злочинного синдикату, який викрадає українських дівчат і переправляє їх до будинків розпусти Європи, а також паралельно займається контрабандою зброї.

Герої об'єднують сили, щоби викрити міжнародну злочинну схему. Проте в результаті виявляється, що її масштаби набагато більші, ніж здавалося спочатку.

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" Фото: прес-служба

"В ООН підрахували, що за період 1991-2017 років в рабство потрапило 260 тис. українців. Але по факту їх число може бути набагато більшим. Всі щось чули про торгівлю людьми. Та навіть коли ми впритул дивимося на цю проблему, то відмовляємося про це говорити. Тому що це дуже непроста тема. Виходить, що ми замовчуємо очевидне. І це мовчання приносить дуже багато зла. Тому й назва фільму "Зломовчання", – пояснюють продюсери картини.

Керує зйомками хорватський режисер Далібор Матаніч. Він відомий картиною "Зеніт", відзначеною на Канському кінофестивалі, а також серіалом "Новини", який купив Netflix.

Режисер біжить через увесь знімальний майданчик. Це перше, що бачиш, підходячи до "Парусу". При зйомці кожної сцени Матаніч зазвичай робить чотири дубля, щоби досягти бажаного результату, а потім ще один дубль, щоби зробити трохи краще, ніж планувалося. Серіал знімають за 56 днів. Це досить оперативно, враховуючи, що зйомки проходять у двох країнах.

Режисер Далібор Матаніч Фото: прес-служба

Сьогодні знімають сцену, в якій головна героїня Ольга приїжджає в свій офіс, розташований у "Парусі" і дізнається факт, який змінить хід розслідування. Оператор вибудовує кадр так, щоб обхопити всю масивну скляну вертикаль хмарочоса. Перед будівлею зупиняється дорогий джип, з якого виходить героїня Ксенії Мішиной, прямуючи до центрального входу в будівлю. Під час зйомки одного з дублів поруч по тротуару проїжджає хлопець на самокаті, який, упізнавши одну з найяскравіших зірок українського ТБ, втрачає управління і в'їжджає в стовп. Доводиться робити ще один дубль. Але не через неуважного фаната Мішиної, а через те, що на кузові однієї з проїжджаючих повз машин виявилася строката реклама. Маневрувати між такими малоприємними сюрпризами авторам фільму дійсно нелегко.

Зйомки серіалу "Зломовчання" Фото: прес-служба

Режисер біжить через увесь знімальний майданчик. У нього погляд атакуючої анаконди.

Справлятися з густим потоком автомобілів допомагає поліцейський патруль, припаркований в декількох метрах. Коментуючи сюжет серіалу, охоронці порядку пояснюють, що показана в ньому проституція регулюється статтею 181.1 адмінкодексу, а викрадення людей — 146 статтею кримінального кодексу. При цьому додаючи, що на ділі ці статті порушуються набагато частіше, ніж фіксується.

"Наша головна мета — показати, в яке пекло перетворюється життя тих, хто зв'язується з сексуальними рабством, викраденням людей і проституцією. Ми ні в якому разі не займаємося моралізаторством. Але якщо хоча б одна людина, яка хоче зв'язатися з цим, подивившись наш серіал, передумає — ми будемо вважати, що працювали не даремно", – уточнює продюсер картини Міодраг Сила (кінокомпанія Drugi Plan).

Продюсер Міодраг Сила Фото: прес-служба

Скільки б статей не було прописано в кримінальному кодексі — вони не здатні знищити сексуальне рабство. А раз силою його не побороти, то потрібно апелювати до совісті і світогляду самих людей. Саме на це і націлений серіал "Зломовчання".

Режисер біжить через увесь знімальний майданчик. Він прямує до акторів зі швидкістю пікіруючого коршуна. Ще одне уточнення. Ще один дубль. Знято.

Мішина знімає туфлі на 15-сантиметрових підборах і накидає поверх ділового костюма куртку. Поки знімальна група переміщається на іншу локацію, артистка розповідає, що спочатку в сценарії її героїня Ольга була блондинкою, але в результаті роль трохи змінили під неї.

"Також спеціально для цієї ролі мені потрібно було навчитися говорити по-хорватськи. Я цією мовою не володію. При цьому на підготовку відводилося всього два тижні. Але мені, можна сказати, тоді пощастило: я прихворіла і завдяки цьому з'явився додатковий час на освоєння хорватської вимови", – згадує акторка, таємниче опускаючи свої містичні очі.

Ксенія Мішина на зйомках серіалу "Зломовчання" Фото: прес-служба

Порівнюючи "Зломовчання" зі своїми іншими численними серіалами, Мішина зазначає, що в ньому підіймається дуже провокаційна тема, говорити про яку багато хто просто боїться. Спочатку від цього проєкту відмовилися всі українські телеканали, адже кількість алкоголю, зброї, насильства та інших скандальних тем не вписувалося в їх дієтичний формат. Але ситуацію виправив онлайн сервіс OLL.TV, на замовлення якого проходить робота над настільки сміливою картиною. Таким чином "Зломовчання" стало першим серіалом, який знімається для української онлайн-платформи.

Режисер біжить через увесь знімальний майданчик, судорожно гортаючи сценарій.

На питання "Чи були під час зйомок кумедні випадки?", перекладачка режисера з тремтячою посмішкою відповідає: "Звичайно! Кожен день. Однак пресі про таке точно не можна розповідати...". Я розуміюче киваю і вирушаю до оператора, який кожен знімальний день тягає на собі 20-кілогаммовое обладнання.

На зйомках серіалу "Зломовчання" Фото: прес-служба

"До того, як він став професійним оператором, у нього був зріст, як у баскетболіста. Але після всіх цих 10-годинних знімальних змін, протягом яких він тягає на плечах 20 кг, ми з ним зрівнялися по зросту", – сміються невисокі помічники оператора.

А сам герой цієї історії дивиться на мене сумними очима, в яких читається зворотний відлік до закінчення зйомок. Пізніше продюсери уточнили, що через це навантаження щодня йому доводиться терпіти гострий біль до тих пір, поки пізно ввечері мануальщик не вправляє йому хребці.

Режисер біжить через увесь знімальний майданчик. Кінематографісти переміщаються на 24-й поверх "Парусу". Починається робота над сценою в офісі головної героїні.

На зйомках серіалу "Зломовчання" Фото: прес-служба

З вікна хмарочоса відкривається приголомшливий вид на печерські пагорби, що потопають у квітучих каштанах. Продюсер Рита Гребенчікова (кінокомпанія Star Media) уточнює, що Київ у серіалі буде показаний максимально впізнавано, щоби міжнародний глядач звикав до красот української столиці. "Наші хорватські колеги були приємно здивовані, наскільки великий в Києві вибір ефектних локацій для зйомок", — говорить вона.

Поки готується сцена, вдається взяти коментар в акторів масовки.

"Я просто сиджу з розумним виглядом, дивлюся в монітор і тупо щось клацаю на клавіатурі. Поняття не маю, навіщо я це роблю", — розповідає миловидна дівчина з масовки, і я розумію, що в ній себе впізнають мільйони інших офісних співробітників.

Словом, реальність у цьому фільмі відтворено з максимальною точністю.

Режисер біжить через увесь знімальний майданчик. В повітрі загострюється атмосфера. Актори розходяться по позиціях. У фільммейкера нарешті з'являється пів хвилини, щоби сказати пару слів про фільм.

"Як бачите, процес йде дуже легко. Ми все робимо без поспіху, з посмішкою на обличчі і розслаблено..." — ділиться враженнями Далібор Матаніч і вже в наступну мить він опиниться на іншому кінці знімального майданчика, по-армійському роздаючи накази, підправляючи дрібні нюанси в декорації та спішно вносячи позначки в сценарій.

Ексклюзивна прем'єра серіалу "Зломовчання" відбудеться в грудні 2021 року на онлайн-сервісі OLL.TV.

Автор: Антон Філатов

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