Їхні голоси обожнюють! 10 фактів про Друзів, які нам розповіли актори українського дубляжу

Сьогодні вийшов спецепізод "Друзі: Возз'єднання" в культовій українській озвучці, яку глядачі полюбили ще в далеких нульових. Ми поспілкувався з акторами, голосами яких говорить знаменита шістка

Актори, які озвучували "Друзів" - Євген Пашин і Лариса Руснак Фото: HBO, kino-teatr.ru

Протягом усіх десяти років популярний серіал "Друзі" приковував до екранів мільйони глядачів по всьому світу. Це один з тих небагатьох ситкомів, який можна переглядати з будь-якого сезону й епізоду навіть через стільки років. Перше, з чим асоціюється серіал у багатьох українців – це звична українська озвучка з 2000-х! Без голосів акторів, які озвучували Рейчел, Моніку, Чендлера, Росса, Джоуї та Фібі протягом десяти сезонів, складно уявити серіал. І тепер, через 17 років, "Друзі" знову заговорили українською – спецепізод "Друзі: Возз'єднання" вже сьогодні можна подивитися онлайн на платформі OLL.TV.

Ми поспілкувалися з акторами дубляжу – Євгеном Пашиним, який також є голосом Рассела Кроу і Тома Хенкса в Україні, і Ларисою Руснак, яка дублювала багатьох голлівудських акторок. І тепер ділимося 10 крутими фактами про серіал і роботу над ним.

"Друзів" українською мовою озвучили всього за один рік!

За одну зміну актори озвучували по кілька серій, в той час, як на американському телебаченні всі 10 сезонів виходили протягом 10 років. Кожен епізод тривав близько 20 хвилин – саме стільки й озвучували актори. За цей час їм потрібно було встигнути зрозуміти всі жарти та нюанси сюжету.

Усіх жіночих і чоловічих персонажів озвучили всього два актори.

"Коли мене питали, а кого саме Ви озвучували в "Друзях", моя відповідь – всіх – людей шокувала. "Як всіх? Там же всі різними голосами говорять". Але насправді в такому нейтральному озвучуванні у глядача є можливість почути гру акторів, і озвучення не заважає цьому настрою", – сказала Лариса Руснак.

Головний генератор жартів в "Друзях" – Меттью Перрі!

Хоч в ситкомі за задумом всі шестеро є головними персонажами, одного все-таки виділити можна, і це – саркастичний Чендлер Бінг, якого зіграв Меттью Перрі.

"Я намагався зрозуміти, хто з них на майданчику цей генератор жартів, гумору і мені здавалося, що, Меттью Перрі всім задає тон. Це був мій улюбленець. Я, як актор знаю, як важко дається ця легкість на майданчику. Як і як актор захоплювався ім. Розумієте? Він народився такий, ось смішний, дотепний, живий такий ", – сказав Євген Пашин.

Актори дубляжу реготали під час озвучування "Друзів"

Ситком і правда розвеселить навіть найбільш скептично налаштованих і "непробивних" на сміх глядачів. Тому процес озвучування теж був потішним.

"Я, бувало, читаю, читаю, потім навіть зупиняюся, відриваюся, регочу сам над жартом, і продовжую далі", – розповів про процес озвучування актор Євген Пашин.

"Друзі" стали феноменом в Україні

Голосом Євгена Пашина говорять персонажі сотні серіалів і фільмів, але таких по-справжньому смішних ситкомів як "Друзі", зізнався актор, він може перерахувати по пальцях.

"А тут – однозначно смішно. Дуже дотепно, дуже здорово зіграно, здорово написано та отримуєш масу задоволення в момент роботи. Це один з не багатьох серіалів, який я б потім як глядач ще дивився. Зіграно з таким азартом, з таким куражом, це рідко кому дається", – сказав актор.

Кадр з спецепізода "Друзі: Возз'єднання" Фото: ©2021 WarnerMedia Direct, LLC. Все права защищены

Акторці дубляжу доводилося переглядати "Друзів" при найнесподіваніших обставинах

"Чи я люблю переглядати "Друзів"? Я мусила! Тому що сидиш в перукарні, і вони весь час нон-стоп крутяться. "Люди, вам не набридло?", а вони:" Ні, ні, що ви, ми дивимося весь час, так круто!", – розповіла Лариса Руснак.

По серіалу "Друзі" можна вивчити англійську

Вчити іноземну мову набагато легше, коли процес захопливий. У новому спецепізоді співак з молодіжного корейського гурту BTS зізнавався, що завдяки серіалу освоїв англійську. Ось і молодший син актора дубляжу Євгена Пашина теж, як виявилося, дивився ситком англійською.

Всі дивувалися, коли дізнавалися, хто озвучував "Друзів" українською

Багато хто з молодих людей були здивовані, що саме Лариса Руснак – голос Рейчел, Моніки, Фібі та інших героїнь. Ажіотаж на вихід спецепізоду надав нове життя серіалу, яким зацікавилися юні глядачі.

"Це ви озвучували Друзів? Мені було так дивно почути, що молодь з таким захопленням реагує. Несподівано я стаю зіркою. Я дуже зраділа, коли "Друзі" знову з'явилися", – сказала Лариса Руснак.

За 17 років Джен Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу не змінилися, а хлопці – постаріли

Як би дивно не звучало, але за всі ці роки акторки зовні залишилися майже такими ж, як і в далекому 1994-му і виглядають шикарно. А ось хлопці змінилися, хоча це їм пасує.

"Мені здається, що ці актори не дивлячись на інші їхні ролі, все одно залишаються персонажами з "Друзів". Це прекрасно. Вони все одно залишаються Рейчел, Фібі, Монікою", – сказала акторка дубляжу Лариса Руснак про своїх героїнь.

Як змінилися актори "Друзів" Фото: HBO, Скріншот з YouTube

Український голос Моніки, Рейчел і Фібі не подобався самій акторці дубляжу!

Виявляється, голос жіночих персонажів в "Друзьях", які запам'яталися нам саме такими, спочатку не подобався Ларисі Руснак. Коли акторка дубляжу вперше почула свій голос, то злякалася – їй він здався огидним. На щастя, акторка не зупинилася на цьому, тому що дивитися "Друзі" в українській озвучці обожнюють сотні тисяч українців!

Раніше з'явилося пояснення того, чому Меттью Перрі невиразно говорив в проморолику спецепізода "Друзів".

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