Джордж Клуні та його дружина Амаль підтримали Олексія Навального

Від імені свого фонду зірки пообіцяли стежити за подальшим процесом по справі

Арешт російського опозиціонера Олексія Навального та історія його суду викликали резонанс у багатьох країнах і привернули увагу знаменитостей. Ось і актор Джордж Клуні та його дружина адвокат Амаль Клуні підтримали вимогу звільнити політика.

У своїй заяві голлівудський актор розкритикував "путінський режим" і додав, що їхній фонд (Clooney Foundation for Justice) буде стежити за майбутніми процесами над Олексієм Навальним.

Про це повідомляє видання People.

Фото: AFP

"Пан Навальний в цей час знаходиться у в'язниці на підставі обвинувального вироку, який Європейський суд з прав людини визначив як "довільний і явно необґрунтований" і також вимагає виплати компенсації з боку Росії. Також зазначимо, що Навальний був отруєний і ледве не помер, тоді як докази вказують на путінський режим. Цей злочин вимагає незалежного розслідування, а всі, хто до нього причетні, мають бути притягнуті до відповідальності", – йдеться в заяві Джордж і Амаль Клуні.

Нагадаємо, що раніше Джордж Клуні заступився за Тома Круза, який накричав на знімальну групу за порушення протоколу COVID-19.

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