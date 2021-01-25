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Disney+ заблокував для дітей "расистські" мультфільми "Пітер Пен", "Дамбо" і "Коти-аристократи"

Сьогодні, 13:21

У культових мультфільмах знайшли відображення расових стереотипів

У класичних мультфільмах, які всі люблять ще з дитинства – "Дамбо", "Пітер Пен" та інших – сервіс Disney+ виявив "недоречні матеріали". Тепер мультфільми заблоковані й недоступні до перегляду. Про це пише Daily Mail

Кадри з мультфільмів "Коти-аристократи", "Пітер Пен" і "Дамбо"
Кадри з мультфільмів "Коти-аристократи", "Пітер Пен" і "Дамбо"
Фото: Disney

Відомий фентезі мультик 1953 року "Пітер Пен", який на думку творців сервісу зображає расові стереотипи, тепер не зможуть бачити всі діти молодше семи років. За сюжетом, індіанське плем'я в мультфільмі називають "червоношкірими".

Три інших давніх фаворити дітей – "Коти-аристократи", "Швейцарська сім'я Робінзонів" і "Дамбо" – теж мають відсилання до расизму. Наприклад, в "Дамбо" в менестрель-шоу білі актори гримуються під темношкірих. А в мультфільмі 1970 "Коти-аристократи" є персонаж Шун Гон – сіамська кішка з розкосими очима і виразними зубами, що нібито є карикатурою жителів Східної Азії.

А мультфільм 1960 року "Швейцарська сім'я Робінзонів" піддався критиці через жовті і коричневі кольори облич піратів.

Раніше повідомлялося, що Disney + випустить фільм про Попелюшку-снікерхеда з актором з хорору "Воно" в головній ролі.

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