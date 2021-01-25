Disney+ заблокував для дітей "расистські" мультфільми "Пітер Пен", "Дамбо" і "Коти-аристократи"
У культових мультфільмах знайшли відображення расових стереотипів
У класичних мультфільмах, які всі люблять ще з дитинства – "Дамбо", "Пітер Пен" та інших – сервіс Disney+ виявив "недоречні матеріали". Тепер мультфільми заблоковані й недоступні до перегляду. Про це пише Daily Mail
Відомий фентезі мультик 1953 року "Пітер Пен", який на думку творців сервісу зображає расові стереотипи, тепер не зможуть бачити всі діти молодше семи років. За сюжетом, індіанське плем'я в мультфільмі називають "червоношкірими".
Три інших давніх фаворити дітей – "Коти-аристократи", "Швейцарська сім'я Робінзонів" і "Дамбо" – теж мають відсилання до расизму. Наприклад, в "Дамбо" в менестрель-шоу білі актори гримуються під темношкірих. А в мультфільмі 1970 "Коти-аристократи" є персонаж Шун Гон – сіамська кішка з розкосими очима і виразними зубами, що нібито є карикатурою жителів Східної Азії.
А мультфільм 1960 року "Швейцарська сім'я Робінзонів" піддався критиці через жовті і коричневі кольори облич піратів.
Раніше повідомлялося, що Disney + випустить фільм про Попелюшку-снікерхеда з актором з хорору "Воно" в головній ролі.
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