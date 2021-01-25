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Disney+ заблокировал для детей "расистские" мультфильмы "Питер Пэн", "Дамбо" и "Коты-аристократы"

Сегодня, 13:21

В культовых мультфильмах обнаружили отражение расовых стереотипов

В классических мультфильмах, которые все обожали еще с детства – "Дамбо", "Питер Пэн" и других – сервис Disney+ обнаружил "неуместные материалы". Теперь мультфильмы заблокированы и недоступны к просмотру. Об этом пишет Daily Mail.

Кадры из мультфильмов "Коты-аристократы", "Питер Пэн" и "Дамбо"
Кадры из мультфильмов "Коты-аристократы", "Питер Пэн" и "Дамбо"
Фото: Disney

Известный фэнтези мультик 1953 года "Питер Пэн", который по мнению создателей сервиса отражает расовые стереотипы, теперь не смогут видеть все дети младше семи лет. По сюжету, индейское племя в мультфильме называют "краснокожими".

Три других давних фаворита детей – "Коты-аристократы", "Швейцарская семья Робинзонов" и "Дамбо" – тоже имеют отсылки к расизму. Например, в "Дамбо" в менестрель-шоу белые актеры гримируются под темнокожих. А в мультфильме 1970 года "Коты-аристократы" есть персонаж Шун Гон – сиамская кошка с раскосыми глазами и выразительными зубами, что якобы является карикатурой жителей Восточной Азии.

А мультфильм 1960 года "Швейцарская семья Робинзонов" подвергся критике из-за желтого и коричневого цветов лиц пиратов.

Ранее сообщалось, что Disney+ выпустит фильм о Золушке-сникерхеде с актером из хоррора "Оно" в главной роли.

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