Disney+ заблокировал для детей "расистские" мультфильмы "Питер Пэн", "Дамбо" и "Коты-аристократы"
В культовых мультфильмах обнаружили отражение расовых стереотипов
В классических мультфильмах, которые все обожали еще с детства – "Дамбо", "Питер Пэн" и других – сервис Disney+ обнаружил "неуместные материалы". Теперь мультфильмы заблокированы и недоступны к просмотру. Об этом пишет Daily Mail.
Известный фэнтези мультик 1953 года "Питер Пэн", который по мнению создателей сервиса отражает расовые стереотипы, теперь не смогут видеть все дети младше семи лет. По сюжету, индейское племя в мультфильме называют "краснокожими".
Три других давних фаворита детей – "Коты-аристократы", "Швейцарская семья Робинзонов" и "Дамбо" – тоже имеют отсылки к расизму. Например, в "Дамбо" в менестрель-шоу белые актеры гримируются под темнокожих. А в мультфильме 1970 года "Коты-аристократы" есть персонаж Шун Гон – сиамская кошка с раскосыми глазами и выразительными зубами, что якобы является карикатурой жителей Восточной Азии.
А мультфильм 1960 года "Швейцарская семья Робинзонов" подвергся критике из-за желтого и коричневого цветов лиц пиратов.
Ранее сообщалось, что Disney+ выпустит фильм о Золушке-сникерхеде с актером из хоррора "Оно" в главной роли.
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