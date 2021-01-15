Серіал "Ванда/Віжен" стартував з високими рейтингами: чому про нього всі говорять

Серіал порівнюють із "Шоу Трумана" і "Плезантвілем"

У Мережі вже можна подивитися перші епізоди серіалу "Ванда/Віжен" від Marvel. Це перший багатосерійний проєкт студії, який вийшов на Disney + після перезапуску всесвіту. Головні ролі у шоу виконали Елізабет Олсен і Пол Беттані, які знімалися в "Месниках".

Згідно зі статистикою порталу Rotten Tomatoes, "Ванда/Віжен" стартував з рейтингом 94 відсотки, а його середній бал на Metacritic становить 75/100. Серіал вже отримав високі відгуки і оцінки критиків, а ми зараз коротко розповімо, про що він.

Серіал "Ванда/Віжен" Фото: Disney

Про що серіал "Ванда/Віжен"

Дії шоу розгортаються після подій, показаних в "Месники: Фінал", коли Танос був переможений, Тоні Старк загинув, а Капітан Америка віддав щит Соколу (цю історію нам покажуть в серіалі "Сокіл і Зимовий солдат", який також зовсім скоро вийде на Disney + ).

Хто такі Ванда і Віжен

Ванда, вона ж Ала Відьма, вперше з'явилася в сцені після титрів "Перший Месник: Друга війна". Вона уродженка вигаданої країни Соковії, звідки разом із братом-близнюком П'єтро Максімофф потрапила в руки терористичної організації Гідра. Після Ванда долучилася до команди Месників, і між неюта Віженом зав'язалися романтичні стосунки.

Вижен в кінематографічному всесвіті Марвел є роботом-андроїдом, створеним Альтроном у фільмі "Месники: Ера Альтрона". Пізніше він був викрадений Месниками і доопрацьований Тоні Старком і Брюсом Беннером. Віжен дуже сильний та інтелектуальний андроїд, який ще й охоронець Каменя розуму.

Чому варто подивитися серіал "Ванда/Віжен"

По-перше серіал хвалять за відмінну стилізацію під старі американські ситкоми і акторську роботу. У кожному епізоді глядачів переносять в нове десятиліття, що змінює подачу картинки, стилістику всієї серії, вступних титрів і музичного супроводу.

Скріншот з відео

У шоу простежуються візуальні натяки на "Шоу Діка Ван Дайка", "Моя дружина мене причарувала", "Мері Тайлер Мур", "Сімейку Брейді" і т.д.

Кінокритики зазначають, що сюжет "Ванда/Віжен" притягує невідомістю, так як часом самі герої не розуміють в якій реальності вони знаходяться.

ВандаВіжен дивитися трейлер онлайн:

Раніше ми також розповідали про найочікуваніші серіали січня .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися