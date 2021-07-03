Дімопулос різко висловилася про свого колишнього чоловіка Джеджулі: Він не пішов у розвиток і щось робить не так

Санта Дімопулос пояснила, чому її син проводить час з мачухою, яка хворіє на COVID-19, а не з мамою на відпочинку

Санта Дімопулос та Андрій Джеджула / Фото: tv.ua

Нещодавно стало відомо, що Юлія Леус – дружина Андрія Джеджули, заразилася коронавірусом. Жінка підхопила вірус від свого свекра, сама того не знаючи, а тепер вона доглядає сина свого чоловіка та його екс-дружини Санти Дімопулос. Тим часом остання відпочиває за кордоном.

В Instastories Санта Дімопулос відповіла на питання підписника, чому її син не з нею, а в Україні, з хворої мачухою.

"Син повинен був сидіти з татом, а не з Юлею. Він захотів побути з батьком частину літа. Потім з'ясувалося, що дідусь захворів. Батько його перевіз на квартиру, потім захворіла Юля", – написала в соцмережі Дімопулос.

Скріншот: instagram.com/stories/santadimopulos

Вона додала, що в її будинку багато людей, в тому числі і дітей, яких не може наражати на небезпеку. Тому її син залишився з Леус.

"У нас цілий будинок дітей – Софа, діти Ігоря, мої племінники, купа працівників. Звичайно, я не можу ризикувати здоров'ям всіх цих людей. Софія теж не хворіла на коронавірус, тому Дені залишився у батька", – підсумувала Санта Дімопулос.

Скріншот: instagram.com/stories/santadimopulos

Модель також вважає, що Андрій Джеджула подає поганий приклад їхньому спільному синові:

"Я думаю, він не пішов в розвиток і щось у своєму житті явно робить не так. Зі свого боку я звичайно переживаю, який приклад він подає нашому синові".

Відзначимо, що Юлія Леус чотири місяці тому народила дочку. Дівчинку назвали Аделіною.

Як зірки переживають розлучення, дивіться в сюжеті:

Ще під час вагітності дружина Андрія Джеджули Юлія Леус звинуватила телеведучого, що через нього вона може втратити дитину, і заявила про розлучення. Сам Джеджула списував слова Юлії на гормони.