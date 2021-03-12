Джеджула про розставання з Дімопулос: "Не захотілося нічого мати спільного з співачками"

Андрій Джеджула розповів, чому не склалися стосунки з Сантою Дімопулос

Нещодавно Андрій Джеджула розповів, як складаються його стосунки з дружиною після гучного скандалу . Але це не перші стосунки телеведучого, які потрапили в поле зору ЗМІ.

Андрій Джеджула і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос разом прожили три роки, але офіційно одружені не були. У пари є спільний син Даніель. В інтерв'ю YouTube-каналі Dorotye телеведучий розповів, чому вони розлучилися з Сантою.

За словами Джеджули, виною всьому був завантажений графік і відволікаючі фактори, тому про одруження ніхто не замислювався. Тим більше телеведучий був проти кар'єри Санти.

Санта Дімопулос та Андрій Джеджула Фото: tv.ua

"Я не був великим прихильником співачок після Тані Найник (співала у" ВІА Грі "- прим.ред). Мені вже дуже не захотілося нічого мати спільного з співачками ", – сказав телеведучий.

Про скандальне розставанні телеведучий відмовився говорити. Але зазначив, що це він запропонував розлучитися.

"Зараз ми виховуємо дитину – і як воно було тоді? Я свої образи закусив. Хочу ту ситуацію відпустити. Це просто мати моєї дитини. Я їй вдячний, що вона мені народила такого чудесного пацана. Мій первісток, мій красень, ось за це скажу "спасибі", – сказав Джеджула про відносини з Сантою зараз.

Раніше Андрій Джеджула опублікував фото з новонародженою дочкою.

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