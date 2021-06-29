Дружина Джеджули заразилася ковідом від свекра: Всі вдома знали, крім мене

Юлія Леус перебралася з маленькою донькою на квартиру, тому що захворіла на CОVID-19. Її чоловік Андрій Джеджула вирішив, що вона пропала, і звернувся в поліцію

Андрій Джеджула і Юлія Леус з новонародженою дочкою Аделіною / Фото: instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула і Юлія Леус разом із дітьми проживають в одній квартирі, незважаючи на сварки та скандали. Нагадаємо, що в кінці грудня минулого року дружина шоумена потрапила в лікарню із загрозою викидня, крім того, Юлія погрожувала Андрію розлученням.

Стало відомо, що Леус заразилася коронавірусом. Про це вона повідомила в своєму Instagram-профілі. Відповідаючи на запитання фоловерів, дружина Джеджули зізналася, що ведучий заявив в поліцію про її зникнення.

"Я на два дні переїхала. Він мені не телефонував і не питав, де ми. Мені зателефонували з поліції і сказали, що він заявив про мене як про зниклу безвісти з дитиною. І це тоді, коли я була активна в соцмережі. Поліція, звичайно, посміялася і запропонувала його лікарю показати. А мені от цікаво, що живе в голові в цієї людини", – сказала Юлія Леус.

Скріншот: instagram.com/yla__yla

Дружина Андрія Джеджули заразилася від свого свекра, який лежить в лікарні з COVID-19. Юлія Леус повідомила, що дізналася про це в Instagram, тоді як рідні приховали від неї цю новину.

"Мені написали, що батько Андрія лежить у лікарні з коронавірусом, а жив він з нами останнім часом, побігла відразу здавати тест, він позитивний. Всі вдома знали, крім мене", – написала Леус.

У Юлії Леус є 18-річна дочка Ангеліна від попереднього шлюбу, а в Андрія – син Даніель від Санти Дімопулос, якому 12 років. Наприкінці лютого пара стала батьками – у них народилася донька Аделіна.

Як зірки переживають розлучення, дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, що раніше дружина Джеджули розповіла про їхні стосунки після звинувачень у домашньому насильстві.