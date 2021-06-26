Баста запалив Київ: дивіться, як пройшов скандальний концерт російського репера (відео)

25 червня в столичній StereoPlaza відбувся концерт російського репера Баста. Сьогодні ввечері запланований ще один

Як пройшов перший концерт Басти в Києві / Фото: instagram.com/bastaakanoggano, facebook.com/sternenko

Минулого вечора в Києві пройшов концерт скандального російського репера Басти, який підтримав російську агресію і незаконну окупацію Кримського півострова.

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Біля клубу StereoPlaza, де виступав музикант, зібралися не тільки його фанати, а й активісти, які прийшли з плакатами і агітували проти проведення концерту.

Протестувальники тримали плакати з написами "Баста підтримав окупацію Криму", "Баста фінансує російську армію", "Баста – путінська шістка", а також скандували "Басту геть!".

У якийсь момент поруч з натовпом хтось кинув димову шашку.

Незважаючи на це, концерт, як ми вже написали вище, відбувся. Баста зібрав аншлаг у київському концерт-холі, а сьогодні, 26 червня, заплановано його повторний виступ. Завтра репер також має намір відіграти шоу в Одесі.

Відео концерту Басти в Києві з'явилися у соціальних мережах, в тому числі і в Instagram-акаунті репера.

До Басти на сцені приєднався T-Fest (український репер Кирило Незборецкій). Він працює з лейблом Gazgolder, який належить Басті.

А це відео від фанатів Басти (щоб подивитися їх усі – свайпайте ліворуч):

Що за конфлікт із Бастою?

Російський репер Баста (Василь Вакуленко) виступав в окупованому Криму. 2017 року йому заборонили в'їзд до України за порушення українського законодавства при відвідуванні півострова.

2020 року заборона була анульована по закінченню терміну. У пресслужбі Міністерства культури і інформаційної політики України повідомили, що Баста може вільно приїжджати до України.

Раніше ми також писали, що СБУ просила включити Басту до чорного списку.