Баста запалив Київ: дивіться, як пройшов скандальний концерт російського репера (відео)

Минулого вечора в Києві пройшов концерт скандального російського репера Басти, який підтримав російську агресію і незаконну окупацію Кримського півострова.
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Біля клубу StereoPlaza, де виступав музикант, зібралися не тільки його фанати, а й активісти, які прийшли з плакатами і агітували проти проведення концерту.
Протестувальники тримали плакати з написами "Баста підтримав окупацію Криму", "Баста фінансує російську армію", "Баста – путінська шістка", а також скандували "Басту геть!".
Stereo plaza.- Serhii Sternenko (@sternenko) June 25, 2021
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У якийсь момент поруч з натовпом хтось кинув димову шашку.
Незважаючи на це, концерт, як ми вже написали вище, відбувся. Баста зібрав аншлаг у київському концерт-холі, а сьогодні, 26 червня, заплановано його повторний виступ. Завтра репер також має намір відіграти шоу в Одесі.
Відео концерту Басти в Києві з'явилися у соціальних мережах, в тому числі і в Instagram-акаунті репера.
До Басти на сцені приєднався T-Fest (український репер Кирило Незборецкій). Він працює з лейблом Gazgolder, який належить Басті.
А це відео від фанатів Басти (щоб подивитися їх усі – свайпайте ліворуч):
Що за конфлікт із Бастою?
Російський репер Баста (Василь Вакуленко) виступав в окупованому Криму. 2017 року йому заборонили в'їзд до України за порушення українського законодавства при відвідуванні півострова.
2020 року заборона була анульована по закінченню терміну. У пресслужбі Міністерства культури і інформаційної політики України повідомили, що Баста може вільно приїжджати до України.
Раніше ми також писали, що СБУ просила включити Басту до чорного списку.