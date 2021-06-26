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Баста запалив Київ: дивіться, як пройшов скандальний концерт російського репера (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
26 червня, 15:57
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25 червня в столичній StereoPlaza відбувся концерт російського репера Баста. Сьогодні ввечері запланований ще один
Як пройшов перший концерт Басти в Києві
Як пройшов перший концерт Басти в Києві / Фото: instagram.com/bastaakanoggano, facebook.com/sternenko

Минулого вечора в Києві пройшов концерт скандального російського репера Басти, який підтримав російську агресію і незаконну окупацію Кримського півострова.

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Біля клубу StereoPlaza, де виступав музикант, зібралися не тільки його фанати, а й активісти, які прийшли з плакатами і агітували проти проведення концерту.

Протестувальники тримали плакати з написами "Баста підтримав окупацію Криму", "Баста фінансує російську армію", "Баста – путінська шістка", а також скандували "Басту геть!".

У якийсь момент поруч з натовпом хтось кинув димову шашку.

Незважаючи на це, концерт, як ми вже написали вище, відбувся. Баста зібрав аншлаг у київському концерт-холі, а сьогодні, 26 червня, заплановано його повторний виступ. Завтра репер також має намір відіграти шоу в Одесі.

Відео концерту Басти в Києві з'явилися у соціальних мережах, в тому числі і в Instagram-акаунті репера.

До Басти на сцені приєднався T-Fest (український репер Кирило Незборецкій). Він працює з лейблом Gazgolder, який належить Басті.

А це відео від фанатів Басти (щоб подивитися їх усі – свайпайте ліворуч):

Що за конфлікт із Бастою?

Російський репер Баста (Василь Вакуленко) виступав в окупованому Криму. 2017 року йому заборонили в'їзд до України за порушення українського законодавства при відвідуванні півострова.

2020 року заборона була анульована по закінченню терміну. У пресслужбі Міністерства культури і інформаційної політики України повідомили, що Баста може вільно приїжджати до України.

Раніше ми також писали, що СБУ просила включити Басту до чорного списку.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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