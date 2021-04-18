Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Анна Сєдокова перенесла операцію: Уявляєте, як в повіку встромлюють голку?

Сьогодні, 10:03

Співачка деякий час страждала через запалену повіку, і навіть скасувала кілька зйомок й відмовилася від участі в двох проектах

Анна Сєдокова сподівалася, що запалення пройде саме по собі, але цього не сталося. Артистка зважилася на операцію швидко, і зараз вже з нею все в порядку.

В Instastories Сєдокова показала, як виглядає після хірургічного втручання – вона порівняла себе з піратом, а ще подякувала своєму чоловікові Янісу Тіммі, який супроводжував її та підтримував в день операції.

Фото: instagram.com/stories/annasedokova

"В 2 ночі вирішила різати. О 8 ранку набрала клініку, записалася до хірурга. Об 11:30 лежала в операційній... Уявляєте, як в повіку встромлюють голку із знеболюючим, потім видаляють, потім лазером припікають, потім накладають пов'язку?" , – написала Аня в пості.

Читайте також:
Сєдокова показала сідниці, але фани не оцінили: Просто гола с*ака

Фото: instagram.com/stories/annasedokova
Фото: instagram.com/stories/annasedokova

Шанувальники Анни Сєдокової побажали їй якнайшвидшого відновлення. "Ти дуже смілива! Легкого і швидкого відновлення тобі", – пишуть їй в коментарях.

У вересні минулого року Анна Сєдокова вийшла заміж за Яніса Тімму, який кинув заради співачки дружину і дитину.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Сєдокова злякалася "складної ситуації в Україні" і скасувала концерт: Ніхто не знає, що буде далі "На**я я це зробила": Софія Стужук зважилася на пластику грудей (фото) Жінка позбулася сідниць гігантських розмірів: фото до і після
операція Анна Сєдокова
Реклама

Новини партнерів

Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
«Пытались скрыть как могли». Приходько в третий раз стала мамой
«Пытались скрыть как могли». Приходько в третий раз стала мамой
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака

Популярні статті

Сьогодні, 05:29Психо

Гороскоп на сьогодні 18 квітня для всіх знаків зодіаку: Овен стане секс-гігантом!

Вчора, 20:27Events

Як найшвидше перевірити кислотність ґрунту на ділянці: два простих лайфхаки

Вчора, 06:55Психо

Гороскоп на сьогодні 17 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолії, у вас день для інтимних експериментів!

16 квітняЗірково

Сумська згадала, як на зйомках Роксолани просила Хостікоєва прикрити груди руками: Боялася оголитися

16 квітняСмачно

Як приготувати найпрозоріший холодець на Великдень – 6 лайфхаків

16 квітняЗірково

Філіп Кіркоров проігнорив 72-річчя Алли Пугачової. Примадонна залишилася без привітань ексчоловіка

16 квітняСмачно

Як пофарбувати яйця на Великдень у яскраво-жовтий колір

16 квітняАктуально

Сяй: як просто і швидко зробити волосся блискучим у домашніх умовах

16 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 16 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, це ваш день!

15 квітняNo Stress

Гайд по віскі: як правильно вибирати, дегустувати і вживати

15 квітняСмачно

5 оригінальних салатів на Великдень – для тих, хто не боїться зіпсувати фігуру

15 квітняЗірково

У день народження Пугачової Кіркорова спалили за курінням в готелі Дубая (фото)

15 квітняФаново

Що святити на Великдень: список дозволених продуктів

15 квітняЗірково

Кохані чоловіки Алли Пугачової: найгучніші романи Примадонни

15 квітняСмачно

10 страв з курячого філе – це швидко і недорого

15 квітняЗірково

Таку, як ти, не знайдеш на Землі: діти Пугачової зворушливо привітали маму з днем народження

Новини партнерів

Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Милейшая фигуристка, которая покорит вас улыбкой и фигурой
Милейшая фигуристка, которая покорит вас улыбкой и фигурой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти