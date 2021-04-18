Анна Сєдокова перенесла операцію: Уявляєте, як в повіку встромлюють голку?

Співачка деякий час страждала через запалену повіку, і навіть скасувала кілька зйомок й відмовилася від участі в двох проектах

Анна Сєдокова сподівалася, що запалення пройде саме по собі, але цього не сталося. Артистка зважилася на операцію швидко, і зараз вже з нею все в порядку.

В Instastories Сєдокова показала, як виглядає після хірургічного втручання – вона порівняла себе з піратом, а ще подякувала своєму чоловікові Янісу Тіммі, який супроводжував її та підтримував в день операції.

Фото: instagram.com/stories/annasedokova

"В 2 ночі вирішила різати. О 8 ранку набрала клініку, записалася до хірурга. Об 11:30 лежала в операційній... Уявляєте, як в повіку встромлюють голку із знеболюючим, потім видаляють, потім лазером припікають, потім накладають пов'язку?" , – написала Аня в пості.

Фото: instagram.com/stories/annasedokova

Фото: instagram.com/stories/annasedokova

Шанувальники Анни Сєдокової побажали їй якнайшвидшого відновлення. "Ти дуже смілива! Легкого і швидкого відновлення тобі", – пишуть їй в коментарях.

У вересні минулого року Анна Сєдокова вийшла заміж за Яніса Тімму, який кинув заради співачки дружину і дитину.

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