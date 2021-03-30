Сєдокова показала сідниці, але фани не оцінили: Просто гола с*ака

38-річна співачка блиснула фігурою у відвертому вбранні

Співачка Анна Сєдокова, яка до 8 Березня показала волохаті пахви, підкорила своїх шанувальників інтригуючим селфі в дзеркалі. Артистка сфотографувалася в тілесному боді, демонструючи свою струнку фігуру в профіль.

На опублікованій фотографії в Instagram, дівчина латвійського баскетболіста Яніса Тіммі позує стоячи на підборах перед дзеркалом, одягнена в боді, яке підкреслює її форми. Біля Анни – два вазони пишних червоних букетів. У кадр також потрапив один з домашніх улюбленців співачки – американський буллі на прізвисько Мамба.

"Ну нарешті гідний контент, подумав Мамба і зайшов в кадр...", – написала Анна Сєдокова.

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Підписники залишили захоплені коментарі до знімка:

"Ідеальна".

"Все гарно: і Анна, і квіти, і Мамба, і панорамне вікно, і шпильки, і боді і форми".

Скріншот Instagram

Скріншот Instagram

Але серед них знайшлися і хейтери, які розкритикували співачку за відверте фото:

"Шо годного? Просто гола с*ака"

"Я не зрозумію, в чому суть викладати п'яту точку? Це питання?"

"У мене раніше теж було багато таких фоток. Але потім я підняла собі самооцінку і попу виставляти більше не хочеться".

Скріншот Instagram

Скріншот Instagram

Скріншот Instagram

Нагадаємо, нещодавно Анна Сєдокова влаштувала скандал на телебаченні й покинула зйомки. Співачка розлютилася, що в ефірі почали показувати деталі її особистого життя.

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