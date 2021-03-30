Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Сєдокова показала сідниці, але фани не оцінили: Просто гола с*ака

Сьогодні, 14:49

38-річна співачка блиснула фігурою у відвертому вбранні

Співачка Анна Сєдокова, яка до 8 Березня показала волохаті пахви, підкорила своїх шанувальників інтригуючим селфі в дзеркалі. Артистка сфотографувалася в тілесному боді, демонструючи свою струнку фігуру в профіль.

На опублікованій фотографії в Instagram, дівчина латвійського баскетболіста Яніса Тіммі позує стоячи на підборах перед дзеркалом, одягнена в боді, яке підкреслює її форми. Біля Анни – два вазони пишних червоних букетів. У кадр також потрапив один з домашніх улюбленців співачки – американський буллі на прізвисько Мамба.

"Ну нарешті гідний контент, подумав Мамба і зайшов в кадр...", – написала Анна Сєдокова.

Анна Седокова
Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

Підписники залишили захоплені коментарі до знімка:

  • "Ідеальна".
  • "Все гарно: і Анна, і квіти, і Мамба, і панорамне вікно, і шпильки, і боді і форми".
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram

Але серед них знайшлися і хейтери, які розкритикували співачку за відверте фото:

  • "Шо годного? Просто гола с*ака"
  • "Я не зрозумію, в чому суть викладати п'яту точку? Це питання?"
  • "У мене раніше теж було багато таких фоток. Але потім я підняла собі самооцінку і попу виставляти більше не хочеться".
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram

Нагадаємо, нещодавно Анна Сєдокова влаштувала скандал на телебаченні й покинула зйомки. Співачка розлютилася, що в ефірі почали показувати деталі її особистого життя.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Анна Сєдокова фигура звезд
Реклама

Новини партнерів

Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"

Популярні статті

Сьогодні, 05:05Психо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

Сьогодні, 05:05Events

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Вчора, 21:50Events

Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

Вчора, 17:26Зірково

"Ді Капріо де?": Ольга Сумська в одному рушнику в душі заспівала хіт з "Титаніка" (відео)

Вчора, 15:24Зірково

Завідувач "Вовчиць": як Олег Винник став викладачем і чому вчить студентів

Вчора, 14:45Зірково

"Пішла по стопах президента": Оля Полякова розлютилася на учасника шоу "Маска" і зламала олівець

Вчора, 13:56Фаново

День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня

Вчора, 12:50Зірково

У Мережі обговорюють зовнішній вигляд сина Наташі Корольової: Він нетрадиційної орієнтації?

Вчора, 12:32Зірково

ЗМІ розкрили вартість двоповерхового особняка Насті Каменських і Потапа (фото)

Вчора, 10:29Смачно

Як приготувати пісний майонез: 5 простих рецептів

Вчора, 09:17Зірково

"Татко прийшов": Дан Балан повернувся на "Голос країни" заради Тіни Кароль

Вчора, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 29 березня для всіх знаків зодіаку: Козероги, запалюйте!

28 березняЗірково

"Захотілося змін": Регіна Тодоренко зробила трендову стрижку вперше за 23 роки

28 березняЗірково

"Теж до суду подасть?": репер Баста нахамив Лободі під час телешоу

28 березняEvents

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

27 березняEvents

Песах-2021: яскраві листівки і картинки з єврейською Пасхою

Новини партнерів

Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти