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Седокова побоялася летіти до України "через складну ситуацію" і скасувала зйомки кліпу в Києві

Сьогодні, 12:43

Артистка повідомила шанувальникам сумні новини – її приліт на батьківщину довелося скасувати. Вона описала це як "не найкращий час для всіх" і заявила про скасування концертів

Співачка Анна Сєдокова, яку підписники розкритикували за фото сідниць, скасувала свій приліт до Києва і концерти. Причиною тому стала "складна ситуація в Україні", а саме, за словами співачки – війська НАТО і червона зона в столиці.

Сумними новинами Анна Сєдокова поділилася з підписниками в Instastories. Крім концертів в Україні, артистка також планувала зняти тут кліп. Тепер Анні довелося перенести свій приліт.

Анна Сєдокова
Анна Сєдокова
Фото: instagram.com/annasedokova

"Перенесення концерту в Україні через складну ситуацію, а це означає, що я не лечу в Київ поки. І кліп поки там не знімаю. Може все-таки полетіти? Але ніхто не знає, що буде далі. Всі обговорюють війська НАТО. Червона зона в Києві та стільки хворих. Чи не найкращий час для всіх", – написала Сєдокова.

Крім цього, під загрозою скасування опинився тур Сєдокової в Туреччині.

Скріншот Instagram

Раніше Анна Сєдокова показала волохаті пахви.

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Київ НАТО співачка Анна Сєдокова
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