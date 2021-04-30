Може у нього інша жінка: адвокат Успенської пролила світло на сварку співачки з чоловіком

Любов Успенська подала зустрічний позов до Олександра Плаксіна, який хоче відсудити у неї майно

Відома співачка Любов Успенська отримала від свого чоловіка Олександра Плаксина судовий позов на розділ майна. Подружжя тривалий час не проживає разом, але документ застав артистку зненацька.

"Люба дізналася про ситуацію, перебуваючи вдома, причому в той період вона хворіла. Цей документ, поряд з іншою кореспонденцією, привіз її водій. Ніяких передумов, прелюдій. Її першою реакції було здивування: Любов не могла повірити, що чоловік міг так вчинити", – цитує "СтарХіт" адвоката Успенської Олену Сеніну.

Фото: прес-служба

Зазначається, що Плаксін не подав на розлучення – його лише цікавить нерухомість, зареєстрована на Успенську. Захисниця співачки переконала її подати зустрічний позов до Олександра.

Цікаво, що раніше Любов Успенська запропонувала своєму чоловікові поділити їхню квартиру в США, вартістю близько двох мільйонів доларів. Але адвокати з'ясували, що це житло ніколи не належало зірці.

Виявляється, що спочатку Плаксін оформив нерухомість на свою сестру, пізніше переписав власність на себе, а через деякий час – на траст.

"Ми не знаємо, що відбувається у нього в Америці. Плаксін давно живе окремо, своїм життям. Може, у нього вже інша жінка, якій терміново знадобилися гроші. Може, він живе з новою родиною, а Люба є джерелом грошей. Наймати детективів, як це поширено в Штатах, вона не збирається", – говорить адвокат Успенської.

Любов Успенська і Олександр Плаксін були одружені з 1987 року. Бізнесмен перебрався в США, де і живе останні роки. Саме його Успенська звинувачувала в сварці з дочкою і в аварії, яка сталася в 2008 році.

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