Списывал в школе и хотел создать образ мачо. Что говорят о Дурове в новом фильме
В фильме "Дуров" показали жизнь миллиардера – каким он был в школе и университете, как создали Telegram
24 апреля в России выйдет фильм о создателе Telegram Павле Дурове. Его знакомые и коллеги рассказали о жизни предпринимателя.
"Сегодня" собрали интересные факты, показанные в фильме.
Режиссер картины Родион Чепель даже ездил в Дубай, чтобы показать фильм Дурову.
"Павел настолько не хочет ассоциироваться с Россией, что не согласился участвовать в кадре в этом фильме для русскоязычной аудитории", - сказал он.
У Дурова были сложные отношения с одноклассниками.
"Он выделялся, был ряд особенностей, которые не всем одноклассникам нравились. У него были непростые отношения с частью класса. Его волновало, как его оценили, у него было очень развитое честолюбие", - рассказал учитель Дурова Георгий Медников.
Он добавил, что Дуров списывал, так как "поставил себе цель в школе, где невозможно учиться на отлично по всем предметам, потому что уровень нагрузки запредельный, вытянуть на медаль".
После выпускного вечера ученики были в гостях у преподавателя. Там они на видео рассказывали, кем хотят стать в будущем. Дуров долго уклонялся, но потом сказал "я буду интернет-тотемом". Тогда этому не придали значения.
Через год после выпуска из университета Дурову пришла идея создать "Вконтакте". Изначально это была "абсолютно закрытая компания", в которой никто, включая Дурова, никогда не общался со СМИ. Но потом вмешались российские власти.
Однокурсник Дурова вспоминает, как стал замечать за ним "некие забавные особенности". Например, он постоянно добавлял стриптизерш в друзья, каких-то моделей эскорта.
"Это воспринималось как шутка: Дуров пытался создать образ некого мачо. Делал ставку на то, что он в айтишной среде, его окружают программисты. А тогда программист это был просто по сути ботаник. И в какой-то момент этот ботаник видел прекрасный образ Дурова, окруженного нимфами и, конечно же, любой человек из этой тусовки хотел свои таланты, свои идеи в "Вконтакте" вплеснуть", — сказал он.
Из-за действий власти правила игры становились жестче. Поэтому уровень открытости, который раньше был дозволен, теперь становился рискованным. Тогда Дуров начал работать над новым мессенджером.
И в 2018 году, когда Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Telegram, компания принимала меры против блокировки. Тогда количество IP-адресов увеличилось с 8000 до 15,5 млн.
Напомним, ранее Дуров поделился правилами жизни, помогающими ему оставаться продуктивным, молодым и здоровым.
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