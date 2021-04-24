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Списывал в школе и хотел создать образ мачо. Что говорят о Дурове в новом фильме

Сегодня, 08:51

В фильме "Дуров" показали жизнь миллиардера – каким он был в школе и университете, как создали Telegram

24 апреля в России выйдет фильм о создателе Telegram Павле Дурове. Его знакомые и коллеги рассказали о жизни предпринимателя.

"Сегодня" собрали интересные факты, показанные в фильме.

Не хочет ассоциироваться с Россией

Режиссер картины Родион Чепель даже ездил в Дубай, чтобы показать фильм Дурову.

"Павел настолько не хочет ассоциироваться с Россией, что не согласился участвовать в кадре в этом фильме для русскоязычной аудитории", - сказал он.

Как учился в школе

У Дурова были сложные отношения с одноклассниками.

"Он выделялся, был ряд особенностей, которые не всем одноклассникам нравились. У него были непростые отношения с частью класса. Его волновало, как его оценили, у него было очень развитое честолюбие", - рассказал учитель Дурова Георгий Медников.

Он добавил, что Дуров списывал, так как "поставил себе цель в школе, где невозможно учиться на отлично по всем предметам, потому что уровень нагрузки запредельный, вытянуть на медаль".

Хотел стать "интернет-тотемом"

После выпускного вечера ученики были в гостях у преподавателя. Там они на видео рассказывали, кем хотят стать в будущем. Дуров долго уклонялся, но потом сказал "я буду интернет-тотемом". Тогда этому не придали значения.

Первые успехи и противостояние с властями

Через год после выпуска из университета Дурову пришла идея создать "Вконтакте". Изначально это была "абсолютно закрытая компания", в которой никто, включая Дурова, никогда не общался со СМИ. Но потом вмешались российские власти.

Образ мачо

Однокурсник Дурова вспоминает, как стал замечать за ним "некие забавные особенности". Например, он постоянно добавлял стриптизерш в друзья, каких-то моделей эскорта.

Дуров в молодости и сейчас
Дуров в молодости и сейчас

"Это воспринималось как шутка: Дуров пытался создать образ некого мачо. Делал ставку на то, что он в айтишной среде, его окружают программисты. А тогда программист это был просто по сути ботаник. И в какой-то момент этот ботаник видел прекрасный образ Дурова, окруженного нимфами и, конечно же, любой человек из этой тусовки хотел свои таланты, свои идеи в "Вконтакте" вплеснуть", — сказал он.

Как появился Telegram

Из-за действий власти правила игры становились жестче. Поэтому уровень открытости, который раньше был дозволен, теперь становился рискованным. Тогда Дуров начал работать над новым мессенджером.

И в 2018 году, когда Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Telegram, компания принимала меры против блокировки. Тогда количество IP-адресов увеличилось с 8000 до 15,5 млн.

Напомним, ранее Дуров поделился правилами жизни, помогающими ему оставаться продуктивным, молодым и здоровым.

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фильм Павел Дуров Telegram
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