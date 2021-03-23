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ОРРО AED Україна презентує OPPO Reno5 Lite в Україні: фільмуйте свою історію з безліччю нових відеоформатів і потужнішим акумулятором

Які переваги вміщує елегантний дизайн, що відповідає новій концепції OPPO

ОРРО AED Україна презентує смартфон OPPO Reno5 Lite на українському ринку. Креативні функції відео, безперервна робота акумулятора, тонкий і легкий дизайн перетворюють ОРРО Reno5 Lite на портативну відеокамеру, що надихає користувачів фільмувати свою історію. Сучасні функції відео нового OPPO Reno5 Lite, як-от Dual-View Video (Відеозйомка двома камерами), надають смартфону креативних переваг і допомагають створювати незабутні історії. До того ж смартфон може похвалитися більшою продуктивністю, ніж його попередники, більшою ємністю акумулятора та ще вищою швидкістю обробки даних. І всі ці переваги вміщує елегантний дизайн, що відповідає новій концепції OPPO, Flowing Light Design (Дизайн плавного світла), і покликаний зробити OPPO Reno5 Lite ідеальним супутником для трендсетерів.

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"Смартфон, який ми представляємо сьогодні в Україні, — це не просто інструмент для фільмування спогадів. Він повністю змінює спосіб, у який ми це робимо, і дає змогу показувати наші історії в різних перспективах, — сказав Генрі Ван, генеральний директор ОРРО AED Україна. — Насправді OPPO Reno5 Lite відповідає критеріям, що їх висувають до відеосмартфона. Тобто має потужніший акумулятор і надшвидку зарядку 30 Вт VOOC 4.0, завдяки чому гаджет завжди готовий зафільмувати важливі моменти вашого життя. Тож саме високі вимоги клієнтів дають нам сьогодні змогу представити OPPO Reno5 Lite в Україні".

Фільмуйте свою історію за допомогою АІ портретної камери

OPPO Reno5 Lite пропонує користувачам кілька нових способів відео- й фотозйомки. Із цим смартфоном ви можете фіксувати визначну для вас подію з більше ніж одного ракурсу, надаючи знімкам і відео особистого, креативного характеру.

OPPO Reno5 Lite оснащений 48 Мп квадкамерою, що складається з 48 Мп основного модуля, 8 Мп надширококутної камери, 2 Мп макромодуля та 2 Мп монооб’єктива. AI квадкамера ОРРО Reno5 Lite ідеально фільмує життєві моменти. Від макрозйомки до надширококутних знімків і масштабування ОРРО Reno5 Lite відобразить твоє життя в яскравих, кришталево чистих деталях.

Звісно, селфі для користувачів не менш важливі, тож OPPO Reno5 Lite оснащений ще й 32 Мп фронтальною камерою. Але апаратне забезпечення камери лише основа для передових функцій відео- й фотозйомки на будь-якому смартфоні. Знаючи це, розробники OPPO Reno5 Lite додали кілька нових функцій, які стануть родзинками відеозйомки та обов’язково вразять ваших друзів.

Влогерам і тим, для кого важливо фільмувати своє повсякденне життя, OPPO Reno5 Lite пропонує новий спосіб зйомки з двох перспектив одночасно. Функція Dual-View Video (Відеозйомка двома камерами) записує кадри з фронтальної та основної камери, тож ви одночасно знімаєте навколишній світ і фіксуєте емоції на своєму обличчі. Таке відео гарантовано стане хітом у соціальних мережах.

Функцію AI Color Portrait Video (АІ кольорове портретне відео) на OPPO Reno5 Lite також оновлено. Вона розпізнає людину на відео, ідентифікуючи стать і колір шкіри, а також виокремлює її покращеними, яскравими кольорами, тоді як фон залишається чорно-білим. У такий спосіб можна красиво підкреслити об’єкт портретної відеозйомки.

Для користувачів OPPO Reno5 Lite, яким подобається експериментувати та проявляти креативність за допомогою кольорів, створено функцію Monochrome Video (Монохромне відео). Вона виділяє та покращує один із кольорів (червоний, синій або зелений) на знімках і накладає фільтри на всі інші відтінки, завдяки чому кадри набувають драматизму.

Іноді вкрай необхідно зафільмувати мить, але фон не дуже гарний. На щастя, і вдень і вночі OPPO Reno5 Lite допоможе розмити невідповідний бекграунд, адже функція Dynamic Bokeh (Динамічне боке) надає ефекту боке, який ніби розтягує світло в смуги, розмиваючи фонові деталі. За слабкого освітлення об’єкт на передньому плані буде виділений алгоритмом HDR і колірним налаштуванням.

Функція Night Flare Portrait (Портрет із нічним спалахом) додає фону чудових круглих відблисків об’єктива, не відволікаючи уваги від портрета.

Що стосується функцій фотозйомки, то добре відомі AI Color Portrait (Кольоровий портрет) та AI б’ютифікація 2.0 знову приходять на допомогу, щоб підкреслити природну красу людини на знімку, покращивши контур обличчя та колір шкіри. Завдяки AI Scene Enhancement 2.0 (Покращення сцени) OPPO Reno5 Lite розпізнає близько 20 типів пейзажних знімків, а ще збільшує насиченість кольорів і коефіцієнт контрастності.

Але відео не буде досконалим, якщо ви не надасте йому останніх штрихів у редакторі Soloop. Ви можете легко перетворювати відео на ролики кінематографічної якості, додаючи фільтри, субтитри й музику.

Фільмуйте свою історію за допомогою тонкого й модного пристрою

Серія Reno5 відома витонченою дизайнерською концепцією, і OPPO Reno5 Lite не є винятком. Смартфон нового покоління подарує вам задоволення від плавного дизайну, представленого 7,8 мм ультратонким корпусом вагою лише 172 г із вигнутим 3D дизайном задньої панелі.

OPPO Reno5 Lite може похвалитися двома приголомшливими кольорами, які очолюють модні тенденції 2021 року. Відповідно до останніх трендів OPPO представляють абсолютно нову концепцію Flowing Light Design (Дизайн плавного світла), що додає глибини відтінкам, які на перший погляд можна сприйняти як один колір.

Смартфон чорного кольору має плавний чорний градієнт, який змінюється від темного до світлого. Щоб створити цей ефект і надати ОРРО Reno5 Lite молодіжного шарму, дизайнери використали техніку фарбування шляхом занурення. Фіолетовий колір уперше в смартфонах OPPO створено з використанням рідкокристалічного покриття на композитній 3D задній панелі. Тримаючи гаджет під кутом, можна побачити відтінок зеленого, що просочується крізь фіолет.

OPPO Reno5 Lite оснащений 6,43-дюймовим AMOLED дисплеєм із вирізом під фронтальну камеру. Смартфон демонструє співвідношення екрана до корпусу 90,8 %. Під дисплеєм розташований сканер In-Display Fingerprint 3.0 для зручного й швидкого розблокування за допомогою відбитків пальців.

Знімайте в будь-якому місці завдяки більшому часу автономної роботи

Завдяки потужному 4310 мАг акумулятору й технології надшвидкої зарядки 30 Вт VOOC 4.0 смартфон OPPO Reno5 Lite буде поруч цілий день і швидко заряджатиметься, щоб забезпечити безперебійну відеозйомку.

Удень або ввечері, коли акумулятор майже розряджений, надшвидка зарядка 30 Вт VOOC 4.0 миттєво заряджає OPPO Reno5 Lite. Наприклад, 5-хвилинної зарядки вистачить, щоб дивитися YouTube протягом майже трьох годин.

Для креаторів, яким потрібен гаджет, що повністю відповідає їхнім вимогам до зйомки, довший час автономної роботи — очевидна перевага. Утім OPPO Reno5 Lite має додатковий козир, який позбавить розчарувань, пов’язаних із тривалим використанням смартфона та його старінням.

System Performance Optimizer (Системний оптимізатор) — запатентована технологія OPPO, яка пропонує набір із десяти функцій оптимізації та гарантує, що ваш смартфон працюватиме з оптимальною продуктивністю, щоб забезпечити безперебійну роботу протягом тривалого часу.

ColorOS 11

OPPO Reno5 Lite — ключовий інструмент для підвищення продуктивності, який полегшує багатозадачність.

Завдяки універсальній кастомізації користувачі OPPO Reno5 Lite можуть налаштувати темний режим, щоб дійсно персоналізувати смартфон. Інноваційні функції, як-от Flexdrop і Three-finger Translate (Переклад за допомогою трьох пальців) із Google Lens, значно збільшують продуктивність. А функції та режими Gaming Shortcut (Швидкий старт), Gamer Mode (Фокусування на грі), Bullet Screen Messages (Миттєві сповіщення на екрані) та інші гарантують ідеальні умови для занурення в ігрові розваги.

Створюйте контент без загрози для конфіденційності

Враховуючи запит користувачів, OPPO Reno5 Lite пропонує безпрецедентні функції безпеки й конфіденційності, щоб зберегти ваші дані та приховати їх від сторонніх очей. За допомогою функції App Lock (Блокування застосунків) ви повністю контролюватимете список програм, до яких матимуть доступ інші користувачі. Тож зможете позичати свій мобільний телефон, але не свої секрети. Коли ви під’єднуєте смартфон до проєктора чи телеекрана, щоб поділитися презентацією з колегами, останнє, чого ви хочете, — щоб на екрані з’явилося особисте повідомлення приватного характеру. Screencast Privacy Shield (Захист приватності екрана) обмежує спливаючі сповіщення, а також фільтрує повідомлення, які не мають відображатися на екрані.

OPPO Reno5 Lite — це потужний творчий інструмент із набором нових функцій для зйомки креативних відео. І все це вміщується у вас на долоні. Цей смартфон надихатиме вас фільмувати свою історію.

Дивіться презентацію нового смартфона ОРРО Reno5 Lite в Україні за посиланням: www.youtube.com/watch?v=IFOfBjCjzXs .

Наявність на ринку

В Україні ОРРО Reno5 Lite буде доступний у двох кольорах, чорному й фіолетовому, на сайтах і в магазинах партнерів ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, Rozetka й інших.

Reno5 Lite із 8 ГБ RAM і 128 ГБ ROM коштуватиме 9999 грн. Крім того, зробивши передзамовлення в період із 23 по 29 березня, ви отримаєте бездротові навушники OPPO Enco W31 у подарунок.

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