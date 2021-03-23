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ОРРО AED Украина презентует OPPO Reno5 Lite в Украине: снимайте свою историю с новыми видеоформатами и мощным аккумулятором

Какие преимущества вмещает элегантный дизайн, соответствующий новой концепции OPPO

ОРРО AED Украина презентует смартфон OPPO Reno5 Lite на украинском рынке. Креативные функции видео, непрерывная работа аккумулятора, тонкий и легкий дизайн превращают ОРРО Reno5 Lite в портативную видеокамеру, которая вдохновляет пользователей снимать свою историю. Современные функции видео нового OPPO Reno5 Lite, например Dual-View Video (видеосъемка двумя камерами), дают смартфону креативные преимущества и помогают создавать незабываемые истории. К тому же смартфон может похвастаться большей производительностью, чем его предшественники, большей емкостью аккумулятора и еще более высокой скоростью обработки данных. И все эти преимущества вмещает элегантный дизайн, соответствующий новой концепции OPPO, Flowing Light Design (дизайн плавного света) и призванный сделать OPPO Reno5 Lite идеальным спутником для трендсеттеров.

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"Смартфон, который мы представляем сегодня в Украине, — это не просто инструмент для съемки воспоминаний. Он полностью меняет то, как мы это делаем, и позволяет показывать наши истории в разных перспективах, — сказал Генри Ван, генеральный директор ОРРО AED Украина. — На самом деле OPPO Reno5 Lite соответствует критериям, которые пользователи предъявляют к видеосмартфону. То есть оснащен мощным аккумулятором и сверхбыстрой зарядкой 30 Вт VOOC 4.0, благодаря чему гаджет всегда готов заснять важные моменты вашей жизни. Именно высокие требования клиентов дают нам сегодня возможность представить OPPO Reno5 Lite в Украине".

Снимайте свою историю с помощью АI портретной камеры

OPPO Reno5 Lite предлагает пользователям несколько новых способов видео- и фотосъемки. С этим смартфоном вы можете фиксировать важное для вас событие с более чем одного ракурса, придавая снимкам и видео личный, креативный характер.

OPPO Reno5 Lite оснащен 48 Мп квадкамерой, состоящей из 48 Мп основного модуля, 8 Мп сверхширокоугольной камеры, 2 Мп макромодуля и 2 Мп монообъектива. AI квадкамера ОРРО Reno5 Lite идеально подходит для съемки жизненных моментов. От макросъемки до сверхширокоугольных снимков и масштабирования ОРРО Reno5 Lite отобразит вашу жизнь в ярких, кристально чистых деталях.

Конечно, селфи для пользователей не менее важны, поэтому OPPO Reno5 Lite оснащен еще и 32 Мп фронтальной камерой. Но аппаратное обеспечение камеры – лишь основа для передовых функций видео- и фотосъемки на любом смартфоне. Зная это, разработчики OPPO Reno5 Lite добавили несколько новых функций, которые станут изюминкой видеосъемки и впечатлят ваших друзей.

Влогерам и тем, для кого важно снимать свою повседневную жизнь, OPPO Reno5 Lite предлагает новый способ съемки с двух перспектив одновременно. Функция Dual-View Video (видеосъемка двумя камерами) записывает кадры с фронтальной и основной камеры, поэтому вы одновременно снимаете окружающий мир и фиксируете эмоции на своем лице. Такое видео гарантировано станет хитом в социальных сетях.

Функция AI Color Portrait Video (АІ цветное портретное видео) на OPPO Reno5 Lite также обновлена. Она распознает человека на видео, идентифицируя пол и цвет кожи, а также выделяет его улучшенными, яркими цветами, тогда как фон остается черно-белым. Таким образом можно красиво подчеркнуть объект портретной видеосъемки.

Для пользователей OPPO Reno5 Lite, которым нравится экспериментировать и проявлять креативность с помощью цветов, создана функция Monochrome Video (монохромное видео). Она выделяет и улучшает один из цветов (красный, синий или зеленый) на снимках и накладывает фильтры на все другие оттенки, благодаря чему кадры приобретают драматизм.

Иногда просто необходимо заснять момент, но фон не очень хороший. К счастью, и днем ​​и ночью OPPO Reno5 Lite поможет размыть неподходящий бэкграунд, ведь функция Dynamic Bokeh (динамическое боке) придает эффект боке, который словно растягивает свет в полосы, размывая фоновые детали. При слабом освещении объект на переднем плане будет выделен алгоритмом HDR и цветовой настройкой.

Функция Night Flare Portrait (портрет с ночной вспышкой) добавляет фону привлекательных круглых бликов объектива, не отвлекая внимания от портрета.

Что касается функций фотосъемки, то хорошо знакомые AI Color Portrait (цветной портрет) и AI бьютификация 2.0 снова приходят на помощь, чтобы подчеркнуть естественную красоту человека на снимке, улучшив контур лица и цвет кожи. Благодаря AI Scene Enhancement 2.0 (улучшение сцены) OPPO Reno5 Lite распознает около 20 типов пейзажных снимков, а еще увеличивает насыщенность цветов и коэффициент контрастности.

Но видео не будет совершенным, если вы не придадите ему последние штрихи в редакторе Soloop. Вы можете легко превращать видео в ролики кинематографического качества, добавляя фильтры, субтитры и музыку.

Снимайте свою историю с помощью тонкого и модного устройства

Серия Reno5 известна изящной дизайнерской концепцией, и OPPO Reno5 Lite не исключение. Смартфон нового поколения подарит вам удовольствие от плавного дизайна, представленного 7,8 мм ультратонким корпусом весом всего 172 г с изогнутым 3D дизайном задней панели.

OPPO Reno5 Lite может похвастаться двумя потрясающими цветами, которые находятся на пике модных тенденций 2021 года. В соответствии с последними трендами OPPO представляют совершенно новую концепцию Flowing Light Design (дизайн плавного света), придающую глубину оттенкам, которые на первый взгляд можно принять за один цвет.

У смартфона черного цвета есть плавный черный градиент, который меняется от темного к светлому. Чтобы создать этот эффект и придать ОРРО Reno5 Lite молодежного шарма, дизайнеры использовали технику окрашивания путем погружения. Фиолетовый цвет впервые в смартфонах OPPO создан с использованием жидкокристаллического покрытия на композитной 3D задней панели. Держа гаджет под углом, можно увидеть оттенок зеленого, который просачивается сквозь фиолет.

OPPO Reno5 Lite оснащен 6,43-дюймовым AMOLED дисплеем с вырезом под фронтальную камеру. Смартфон демонстрирует соотношение экрана к корпусу 90,8%. Под дисплеем расположен сканер In-Display Fingerprint 3.0 для удобного и быстрого разблокирования с помощью отпечатков пальцев.

Снимайте в любом месте благодаря большему времени автономной работы

Благодаря мощному 4310 мАч аккумулятору и технологии сверхбыстрой зарядки 30 Вт VOOC 4.0 смартфон OPPO Reno5 Lite будет рядом целый день и быстро зарядится, чтобы обеспечить бесперебойную видеосъемку.

Днем или вечером, когда аккумулятор почти разряжен, сверхбыстрая зарядка 30 Вт VOOC 4.0 мгновенно заряжает OPPO Reno5 Lite. Например, 5-минутной зарядки хватит, чтобы смотреть YouTube почти три часа.

Для креаторов, которым нужен гаджет, полностью соответствующий их требованиям к съемке, увеличенное время автономной работы — очевидное преимущество. Впрочем, у OPPO Reno5 Lite есть дополнительный козырь, который избавит от разочарований, связанных с длительным использованием смартфона и его старением.

System Performance Optimizer (системный оптимизатор) — запатентованная технология OPPO, которая предлагает набор из десяти функций оптимизации и гарантирует, что ваш смартфон достигнет оптимальной производительности, чтобы обеспечить бесперебойную работу в течение длительного времени.

ColorOS 11

OPPO Reno5 Lite — ключевой инструмент для повышения производительности, облегчающий многозадачность.

Благодаря универсальной кастомизации пользователи OPPO Reno5 Lite могут настроить темный режим, чтобы действительно персонализировать смартфон. Инновационные функции, такие как Flexdrop и Three-finger Translate (перевод с помощью трех пальцев) с Google Lens, значительно увеличивают производительность. А функции и режимы Gaming Shortcut (быстрый старт), Gamer Mode (фокусировка на игре), Bullet Screen Messages (мгновенные уведомления на экране) и другие гарантируют идеальные условия для погружения в игровые развлечения.

Создавайте контент без угрозы для конфиденциальности

Учитывая запрос пользователей, OPPO Reno5 Lite предлагает беспрецедентные функции безопасности и конфиденциальности, чтобы сохранить ваши данные и скрыть их от посторонних глаз. С помощью функции App Lock (блокировка приложений) вы будете полностью контролировать список программ, к которым имеют доступ другие пользователи. Поэтому сможете одалживать свой мобильный телефон, но не свои секреты. Когда вы подключаете смартфон к проектору или телеэкрану, чтобы поделиться презентацией с коллегами, последнее, чего вы хотите, — чтобы на экране появилось личное сообщение приватного характера. Screencast Privacy Shield (защита приватности экрана) ограничивает всплывающие уведомления, а также фильтрует сообщения, которые не должны отражаться на экране.

OPPO Reno5 Lite — это мощный творческий инструмент с набором новых функций для съемки креативных видео. И все это умещается у вас на ладони. Этот смартфон определенно будет вдохновлять вас снимать свою историю.

Смотрите презентацию нового смартфона ОРРО Reno5 Lite в Украине по ссылке: www.youtube.com/watch?v=IFOfBjCjzXs.

Наличие на рынке

В Украине ОРРО Reno5 Lite будет доступен в двух цветах, черном и фиолетовом, на сайтах и в магазинах партнеров ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, Rozetka и других.

Reno5 Lite с 8 ГБ RAM и 128 ГБ ROM будет стоить 9999 грн. Кроме того, оформив предзаказ в период с 23 по 29 марта, вы получите беспроводные наушники OPPO Enco W31 в подарок.

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