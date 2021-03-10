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MOYO переходит на электронные чеки для доставки всех интернет-заказов

Сегодня, 09:45

Спойлер: чеки теперь можно хранить в смартфоне

Первым из ритейлеров электроники и бытовой техники MOYO ввел электронные фискальные чеки для доставки интернет-заказов по всей Украине. Это результат коллаборации сети с компанией Checkbox.

Ранее ни одна покупка не обходилась без фразы: "Храните бумажный чек". Люди бы рады, но бумажка (даже важная) – вещь, которую слишком легко потерять.

При выборе техники и электроники печатный чек всегда был своеобразной гарантией того, что при необходимости товар заменят, отремонтируют и предоставят любой другой сервис.

Что ж, теперь клиенты MOYO все это могут получить без лишних бумажек. Ведь, первой из ритейла техники и электроники, сеть перешла на электронные чеки для доставки всех интернет-заказов.

Проверить это очень просто:

  • заходите на moyo.ua;
  • выбираете товары на любой вкус и бюджет;
  • указываете удобный способ оплаты и доставки в любой город;
  • при получении – ловите e-mail или смс с официальным фискальным чеком.

Ценителям олдскульной схемы тоже не стоит беспокоиться: по просьбе обычный чек всегда можно быстро распечатать.

Согласитесь, заказывая товары онлайн, люди меньше всего хотят коллекционировать кипы бумажных документов. Поэтому, чтобы упростить жизнь своим клиентам, MOYO интегрировал программный РРО от компании Checkbox.

На рынке такой проект появился в первый раз. Поэтому попробуем немного объяснить, как он работает: после подтверждения получения товара специально разработанная система автоматически формирует фискальный чек и передает его электронную версию смс-сообщением или на e-mail покупателя.

Несмотря на все стереотипы и опасения, электронный фискальный чек вполне безопасен. Поэтому, если после приобретения товара, у клиента возникнут какие-либо вопросы – достаточно будет лишь найти чек в смартфоне. Это же так просто.

Кроме того, MOYO, одним из первых, отходит и от традиционных банковских терминалов для оплаты. Сегодня все курьеры собственной службы доставки MOYO имеют при себе новейшие POS-терминалы с приложением Ukey. Он разработан отдельной командой специалистов в техническом партнерстве с Checkbox.

Checkbox – проект, реализованный Дмитрием Дубилетом и Андреем Суховым с командой разработчиков. Это программная касса, которая позволяет заменить классические кассовые аппараты, значительно упрощает и комплексно решает вопросы фискализации для любого сегмента бизнеса.

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кассовые аппараты чеки смартфоны РРО MOYO
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