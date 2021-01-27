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Ірина Вишнетская – Senior Project Manager IT-індустрії

Сьогодні, 09:30

Про основні засади успіху у своїй кар'єрі розповідає Ірина Вишнетская – Senior Project Manager IT-індустрії

На її рахунку більш ніж 30 запущених продуктів для таких відомих компаній як Sony Pictures, BGO, Mansion Group, SpilGames, 505 Games, Ironklad Studios, Nightschool, HKA Digital, Signal Studios, Giant Squad, McDonalds, LEGO etc.

Скільки років тобі знадобилося, щоб відчути себе впевнено у своїй професії?

Я працюю проджект-менеджером 13 років починаючи із закінчення університету. Моя кар'єра почалася з рекламного агентства, потім була робота у PR-агентстві, продакшенах кіно й реклами, після я перейшла до гейм-девелопменту. Одне можу сказати точно: незалежно від сфери діяльності принципи роботи для мене ніколи не змінювалися. За 13 років роботи я навчилася відчувати себе досить комфортно у свій сфері й не відчувати страху невідомості перед кожним новим проєктом. Я читаю багато профільної літератури й постійно відвідую онлайн-курси, не тільки за фахом. Але скільки б досвіду ми не отримали, в якихось моментах настає почуття невпевненості й саме воно змушує мене розвиватися і йти далі, і далі, ставлячи перед собою нові цілі.

Яким із проєктів ти пишаєшся найбільше?

Проєктом, що запам'ятався для мене найбільше, залишається ABZÛ від американської компанії Giant Squad. ABZÛ – це барвиста гра про пригоди в глибинах океану, що отримала безліч нагород за унікальний дизайн і атмосферу. Спочатку гра була написана на Unreal 4 для PlayStation 4 і Xbox One, нам же треба було перенести її на Nintendo Switch. Також Reward yourself with McBreakfast at McDonald's – я тоді працювала менеджером у незалежній продакшн-студії Propaganda House. Ми були обрані рекламним агентством BBDO для зйомок серії рекламних роликів для компанії McDonald's. За цей ролик ми отримали Effie Ukraine (Effie Awards 2011): Gold, чим дуже пишаємося.

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Що для тебе є запорукою успіху?

У сучасному світі неможливо побудувати кар'єру без постійного розвитку своїх навичок, освоєння нових технологій, вивчення нових тенденцій і зміни стратегії своїх дій з кожним новим проєктом. Розвивайте свої навички, оновлюйте знання, завжди шукайте нові рішення для свого бізнесу. Вивчайте ринок конкурентів, продумуйте, що зробить ваших клієнтів більш щасливими, але при цьому оптимізує роботу вашої команди й автоматизує процеси. Як писав Льюїс Керролл: "Треба бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти як мінімум удвічі швидше!"

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кар'єра IT-технологии Ирина Вишнетская
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