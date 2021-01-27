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Ирина Вишнетская – Senior Project Manager IT-индустрии

Сегодня, 09:30

Об основных принципах успеха в своей карьере рассказывает Ирина Вишнетская – Senior Project Manager IT-индустрии

У нее на счету более 30 запущенных продуктов для таких известных компаний как Sony Pictures, BGO, Mansion Group, SpilGames, 505 Games, Ironklad Studios, Nightschool, HKA Digital, Signal Studios, Giant Squad, McDonalds, LEGO, etc.

Сколько лет тебе понадобилось, чтобы почувствовать себя уверенно в своей профессии?

Я работаю проджект-менеджером 13 лет – с окончания университета. Моя карьера началась c рекламного агентства, потом была работа в PR-агентстве, продакшенах кино и рекламы, после я перешла в гейм-девелопмент. Одно могу сказать точно: независимо от сферы деятельности принципы работы для меня никогда не менялись.

За 13 лет работы я научилась чувствовать себя достаточно комфортно в свой сфере и не испытывать страха неизвестности перед каждым новым проектом. Я читаю много профильной литературы и постоянно посещаю онлайн-курсы, не только по специальности. Но сколько бы опыта мы не получили, в каких-то моментах наступает чувство неуверенности, и именно оно заставляет меня развиваться и идти дальше и дальше, ставя перед собой новые цели.

Каким из проектов ты гордишься больше всего?

Самым запоминающимся для меня остается проект ABZÛ от американской компании Giant Squad. ABZÛ – это красочная игра о приключениях в глубинах океана, получившая множество наград за уникальный дизайн и атмосферу. Изначально игра была написана на Unreal 4 для PlayStation 4 и Xbox One, нам же предстояло портировать ее на Nintendo Switch.

Также Reward yourself with McBreakfast at McDonald’s – я тогда работала менеджером в независимой продакшн-студии Propaganda House. Мы были выбраны рекламным агентством BBDO для съемок серии рекламных роликов для компании McDonald’s. За этот ролик мы получили Effie Ukraine (Effie Awards 2011): Gold. Чем очень гордимся.

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Что для тебя является залогом успеха?

В современном мире невозможно построить карьеру без постоянного развития своих навыков, освоения новых технологий, изучения новых тенденций и изменения стратегии своих действий с каждым новым проектом. Развивайте свои навыки, обновляйте знания, всегда ищите новые решения для своего бизнеса. Изучайте рынок конкурентов, продумывайте, что сделает ваших клиентов еще счастливее, но при этом оптимизирует работу вашей команды и автоматизирует процессы.

Как писал Льюис Кэрролл: "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!"

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карьера IT-технологии Ирина Вишнетская
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