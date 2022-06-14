Брехня та маніпуляції – чому стосунки Джонні Деппа та Ембер Херд були приречені

Третій тиждень киплять пристрасті навколо скандального розгляду між зірковою акторською парою – Джонні Деппом та Ембер Херд. Чому ж колись закохані до непритомності актори дозволили всьому світу копатися у своїй "брудній білизні"? Допомогла розібратися сімейний психолог Олена Щербань.
Якщо брехня, взаємні звинувачення, а особливо маніпуляції, постійно відбуваються між партнерами, то такі відносини рано чи пізно призведуть до розриву.
Незважаючи на пристрасну закоханість, яка явно панувала на початку відносин між Деппом і Хердом, велика кількість взаємних претензій, маніпуляцій та брехні зіграла свою роль, – каже Олена Щербань, – і саме маніпуляції у відносинах – найнебезпечніші. Оскільки вони – прямий шлях до втрати довіри та бажання бути відкритими один з одним.
Якщо відносини будуються на маніпуляціях, то в таких парах партнери не налаштовані будувати чесні стосунки заради їхнього спільного щастя.
Чому суд став на бік Джонні Деппа?
Поведінка актриси на суді – це демонстрація образи та бажання помститися, психологічно Ембер Херд "провалилася" у стан підлітка, який будь-що хоче помститися за те, що його очікування не виправдалися, зазначає Олена Щербань. Тому суддя та присяжні, у відповідь на її перегравання, реагували сарказмом.
Така маніпуляторна поведінка може використовуватися людиною як єдиний, з дитинства знайомий сценарій поведінки. У відносинах подружжя чи пари далеко не завжди сходяться думки, але схиляти свою другу "половинку" до вашої точки зору за допомогою маніпуляцій – наперед поганий сценарій.
Що робити, якщо вами намагаються маніпулювати
Безперечно, важливо та потрібно вчитися ділитися з партнером або партнеркою своїми переживаннями, важливими для вас цінностями. Так вибудовується емоційна близькість та підтримка.
У маніпуляторних відносинах дорослої пари відбувається як у випадку з маленькою дитиною, яка, щоб домогтися маминої уваги, починає використовувати маніпуляції і навіть – шантаж.
Якщо ви помітили, що вами маніпулюють чи намагаються це зробити, то, по-перше, не дайте себе переконати, що ви винні у всьому, що відбувається, – каже Альона Щербань, – довіряйте собі, вірте своєму сприйняттю.
Будь-який маніпулятор має свій власний "почерк" та використовує свої власні прийоми – не бійтеся його розпізнавати та вчіться говорити на такі речі тверде "Ні".
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