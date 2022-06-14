Брехня та маніпуляції – чому стосунки Джонні Деппа та Ембер Херд були приречені

Півроку світ спостерігав зіркові "розбірки" Деппа та Херд: у результаті суд став на бік актора. Але стосунки голлівудської пари спочатку не мали шансів, чому – у статті

Відносини Джонні Деппа та Ембер Херд були приречені з самого початку, бо будувалися на брехні та маніпуляціях / Фото: Колаж: Сьогодні

Третій тиждень киплять пристрасті навколо скандального розгляду між зірковою акторською парою – Джонні Деппом та Ембер Херд. Чому ж колись закохані до непритомності актори дозволили всьому світу копатися у своїй "брудній білизні"? Допомогла розібратися сімейний психолог Олена Щербань.

Олена Щербань / Фото: пресслужба

Реклама

Якщо брехня, взаємні звинувачення, а особливо маніпуляції, постійно відбуваються між партнерами, то такі відносини рано чи пізно призведуть до розриву.

Незважаючи на пристрасну закоханість, яка явно панувала на початку відносин між Деппом і Хердом, велика кількість взаємних претензій, маніпуляцій та брехні зіграла свою роль, – каже Олена Щербань, – і саме маніпуляції у відносинах – найнебезпечніші. Оскільки вони – прямий шлях до втрати довіри та бажання бути відкритими один з одним.

Якщо відносини будуються на маніпуляціях, то в таких парах партнери не налаштовані будувати чесні стосунки заради їхнього спільного щастя.

Чому суд став на бік Джонні Деппа?

Поведінка актриси на суді – це демонстрація образи та бажання помститися, психологічно Ембер Херд "провалилася" у стан підлітка, який будь-що хоче помститися за те, що його очікування не виправдалися, зазначає Олена Щербань. Тому суддя та присяжні, у відповідь на її перегравання, реагували сарказмом.

Реклама

Ембер Херд "провалилася" у стан підлітка, який хоче помститися за те, що його очікування не виправдалися, / Фото: Getty Images

Така маніпуляторна поведінка може використовуватися людиною як єдиний, з дитинства знайомий сценарій поведінки. У відносинах подружжя чи пари далеко не завжди сходяться думки, але схиляти свою другу "половинку" до вашої точки зору за допомогою маніпуляцій – наперед поганий сценарій.

Що робити, якщо вами намагаються маніпулювати

Безперечно, важливо та потрібно вчитися ділитися з партнером або партнеркою своїми переживаннями, важливими для вас цінностями. Так вибудовується емоційна близькість та підтримка.

Реклама

Схиляти свою другу "половинку" до вашої точки зору за допомогою маніпуляцій, як було у парі Депп/Херд – наперед поганий сценарій. / Фото: Колаж: Сьогодні

У маніпуляторних відносинах дорослої пари відбувається як у випадку з маленькою дитиною, яка, щоб домогтися маминої уваги, починає використовувати маніпуляції і навіть – шантаж.

Якщо ви помітили, що вами маніпулюють чи намагаються це зробити, то, по-перше, не дайте себе переконати, що ви винні у всьому, що відбувається, – каже Альона Щербань, – довіряйте собі, вірте своєму сприйняттю.

Будь-який маніпулятор має свій власний "почерк" та використовує свої власні прийоми – не бійтеся його розпізнавати та вчіться говорити на такі речі тверде "Ні".

Також ми писали, як зберегти відносини, якщо довго нема сексу.

А ще дізнайтесь, як реагувати на хамство – 6 способів поставити людину на місце.